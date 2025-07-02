ФСБ провела обыски в компании «Южуралзолото»

В Челябинской области сотрудники ФСБ и СКР провели обыски в офисах ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК). Факт оперативно-следственных мероприятий подтвердили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

По данным источника в правоохранительных органах, силовики побывали в офисах ЮГК и аффилированных с ним организаций в Пласте и в Челябинске. Мероприятия связаны с ранее возбужденными уголовными делами по нарушениям природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках ЮГК в Пластовском и Еткульском районах.

«За последние годы произошло шесть инцидентов, повлекших смерть сотрудников ПАО, что может косвенно подтверждать факт халатного отношения должностных лиц “Южуралзолота” к требованиям промышленной безопасности»,— отмечает источник.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в июле прошлого года прокуратура Челябинской области по итогам проверки происшествия с прорывом насыпной дамбы технического пруда на Светлинском месторождении ЮГК требовала возбудить уголовные дела о нарушении правил охраны окружающей среды (ст. 246 УК РФ) и о порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ). Тогда было установлено, что гидротехническое сооружение было построено с нарушениями и эксплуатировалось без разрешения. Ущерб от попадания неочищенных стоков золотоизвлекательной фабрики в реки Санарка и Батуровка превысил 3 млрд руб.

В Пластовском городском суде рассматривается семь исков природоохранных прокуроров к ПАО «ЮГК». Два из них были удовлетворены частично: с компании взыскано почти 113 млн руб. в счет возмещения причиненного природе ущерба. Сумма требований прокуроров при этом составляла 654,2 млн руб.

Помимо этого, в августе 2024 года по решению Уральского управления Ростехнадзора из-за большого количества нарушений требований промышленной безопасности на 90 суток были приостановлены горные работы на карьерах Березняковский, Светлинское, Курасан, Южный Курасан в Челябинской области.