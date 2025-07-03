Путин заявил, что Россия не отступится от целей по устранению причин конфликта на Украине

Во время звонка с президентом США Дональдом Трампом президент Владимир Путин заявил о намерении устранить первопричины конфликта на Украине для завершения боевых действий. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Наш президент сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации. И от этих целей Россия не отступится», — сказал дипломат (цитата по ТАСС).

Шестой телефонный разговор президентов США и России состоялся вечером 3 июля и продлился около часа. Владимир Путин и Дональд Трамп также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и сотрудничество обеих стран в освоении космоса.