Трамп заявил, что недоволен ситуацией вокруг Украины

Президент США Дональд Трамп по итогам разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что недоволен ситуацией вокруг Украины. По его словам, господин Трамп не достиг прогресса в урегулировании конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«...Мы обсудили множество вещей, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен»,— сказал господин Трамп журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что телефонный разговор лидеров России и США длился почти час. Президенты обсудили, в частности, вопрос урегулирования на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, господин Путин и господин Трамп затронули тему возможности обмена фильмами, продвигающими традиционные ценности, близкие РФ и администрации президента США.