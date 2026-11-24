Украина получит от Швеции еще 540 млн крон ($52,53 млн). Деньги пойдут на помощь домохозяйствам, энергетику и оборудование для защиты энергетических объектов. Об этом сообщила канцелярия правительства королевства. С 2022 года Швеция предоставила Украине военную и гражданскую помощь примерно на 159 млрд крон ($15,47 млрд).