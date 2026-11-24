Швеция направит на помощь Украине еще $52,5 млн
Украина получит от Швеции еще 540 млн крон ($52,53 млн). Деньги пойдут на помощь домохозяйствам, энергетику и оборудование для защиты энергетических объектов. Об этом сообщила канцелярия правительства королевства. С 2022 года Швеция предоставила Украине военную и гражданскую помощь примерно на 159 млрд крон ($15,47 млрд).
Украинскому Красному Кресту планируют перечислить 155 млн крон ($15,08 млн). За счет этих средств будут помогать домохозяйствам, обеспечивать отопление и поставлять генераторы. Еще 85 млн крон ($8,27 млн) передадут через структуры ООН для закупки энергетического оборудования и установок, передает ТАСС.
Самая крупная часть пакета — 300 млн крон ($29,18 млн) — предназначена для поставок оборудования, которое позволит защитить объекты энергетики. Помощь получит Управление гражданской обороны Украины: она должна обеспечить работу аварийных систем в зимний период.