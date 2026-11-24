Трамп поручил ускорить исполнение федеральных смертных приговоров
Президент США Дональд Трамп пообещал подписать директиву, предписывающую приговаривать к смертной казни за убийства детей и несколько других преступлений. Он также поручил ускорить приведение в исполнение федеральных смертных приговоров. Как отмечает CBS News, господин Трамп вновь раскритиковал решение губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома отменить смертные приговоры, вынесенные судами штата. Он назвал это «одним из самых шокирующих актов несправедливости».
Эти заявления президент США сделал во время выступления в Министерстве юстиции в Вашингтоне с речью «О защите американских семей». Дональд Трамп пригласил на мероприятие родственников нескольких жертв преступников, чьи приговоры решил смягчить губернатор Калифорнии. Президент заявил, что государство «жестоко предало их», лишив единственного способа добиться окончательного правосудия, и дал им возможность высказать свое возмущение решением Гэвина Ньюсома со сцены.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заменил пожизненным заключением смертные приговоры всем 548 заключенным штата, ожидавшим казни на 5 ноября этого года. 14 ноября Дональд Трамп впервые прокомментировал это решение, назвав его «катастрофой для американского правосудия».