Трамп в беседе с Путиным призвал прекратить огонь на Украине
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным ставил вопрос о прекращении боевых действий на Украине. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
«Обсуждалась украинская проблематика. Дональд Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий»,— сказал господин Ушаков. По его словам, российский президент, в свою очередь, заявил господину Трампу, что Россия не откажется от устранения первопричин конфликта.
Шестой телефонный разговор президентов США и России состоялся сегодня вечером и продлился около часа. Владимир Путин и Дональд Трамп также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и сотрудничество обеих стран в исследовании космоса. По словам Юрия Ушакова, разговор президентов прошел «на одной волне» и был откровенным.