Трамп в беседе с Путиным призвал прекратить огонь на Украине

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным ставил вопрос о прекращении боевых действий на Украине. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Обсуждалась украинская проблематика. Дональд Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий»,— сказал господин Ушаков. По его словам, российский президент, в свою очередь, заявил господину Трампу, что Россия не откажется от устранения первопричин конфликта.

Шестой телефонный разговор президентов США и России состоялся сегодня вечером и продлился около часа. Владимир Путин и Дональд Трамп также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и сотрудничество обеих стран в исследовании космоса. По словам Юрия Ушакова, разговор президентов прошел «на одной волне» и был откровенным.