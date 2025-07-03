Путин напомнил Трампу о важности решения первопричин конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора проинформировал президента США Дональда Трампа о реализации стамбульских договоренностей. Глава государства сообщил, что Россия продолжает искать переговорное решение, но не откажется от устранения всех первопричин конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Наш президент сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению, нынешней острой конфронтации. От этих целей Россия не отступится»,— рассказал о беседе глав государств помощник президента Юрий Ушаков (цитата по «Интерфаксу»).

1 июля Владимир Путин провел телефонной разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и тоже напомнил о важности устранения первопричин конфликта на Украине. Ключевые причины, как ранее говорил господин Путин, — расширение НАТО на восток, русофобские тенденции на Украине.