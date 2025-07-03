Путин и Трамп обсудили Иран и Ближний Восток

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию вокруг Ирана и конфликта на Ближнем Востоке в целом. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Весьма обстоятельно обсуждена ситуация вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом»,— сообщил по итогам разговора двух лидеров помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

По его словам, Владимир Путин подчеркнул важность урегулирования спорных вопросов, разногласий и конфликтных ситуаций исключительно дипломатическим путем.

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа продлился почти час. Лидеры обсудили вопрос урегулирования на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Как сообщили в Кремле, Владимир Путин отметил готовность России продолжить переговорный процесс с Украиной, но подчеркнул при этом, что Россия не отступится от своих целей по устранению причин конфликта на Украине.

Предыдущий телефонный разговор двух лидеров состоялся 14 июня. Тогда президенты обсудили обострение отношений между Израилем и Ираном. Президент России проинформировал Дональда Трампа об исполнении договоренностей, достигнутых на переговорах с украинской делегацией в Стамбуле 2 июня.

Анастасия Домбицкая