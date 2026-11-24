«Nvidia и государственный капитализм Трампа»
Дженсен Хуанг вернулся в Nvidia: реакция мировых СМИ
Новость о том, что Nvidia получила нового старого гендиректора,— главная тема для обсуждения в медиа. Наблюдатели предупреждают, что возвращение Дженсена Хуанга не решит проблем компании, а, возможно, только усилит их. СМИ отмечают все большее влияние, которое лично Дональд Трамп стремится оказывать на американский бизнес.
The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)
Nvidia и государственный капитализм Трампа
Называйте это пут-аукционом Дональда Трампа, но его беспрецедентное политическое вмешательство будет иметь и юридические, и политические издержки. Господин Трамп гордо присвоил себе заслугу за решение совета директоров вернуть господина Хуанга… Совет под давлением господина Трампа решил восстановить господина Хуанга, не посоветовавшись с топ-менеджерами компании. Другими словами, совет, возможно, опасался регуляторных и правовых рисков, если бы он пошел против желания господина Трампа… Учитывая страсть президента к использованию права в политических целях и мести, риск не стоило сбрасывать со счетов. Но возвращение господина Хуанга не сотрет ту юридическую и политическую ответственность, которую он навлек на компанию. Скорее оно усугубит их…
Президент Трамп дает понять, что экспортный контроль — дело условное, а национальная безопасность подчиняется его политическим желаниям… И мы начинаем понимать, почему господин Трамп так восхищается Си Цзиньпином. Ему нравится то, как глава Коммунистической партии Китая может отдавать приказы частным компаниям и игнорировать закон, когда это соответствует его интересам.
Politico.eu (Брюссель, Бельгия)
Конгресс выходит на войну с Nvidia
Дженсена Хуанга ждут неприятности в Вашингтоне. Хотя оказавшийся в сложной ситуации генеральный директор Nvidia снова встал у руля ведущего мирового производителя чипов, его ожидает крайне враждебный прием на Капитолийском холме со стороны законодателей от обеих партий. А еще — прямые законодательные угрозы бизнес-модели его компании. Демократы вновь заявляют о своем намерении использовать свое новое большинство, чтобы развернуть активную кампанию по контролю за деятельностью Хуанга… И члены обеих партий еще активнее требуют введения новых мер экспортного контроля.
«Даже в коротком сериале такой сценарий не осмелились бы использовать»: китайские пользователи соцсетей с удовольствием обсуждают возвращение через 11 дней Дженсена Хуанга и высмеивают ажиотаж в американских СМИ
За всеми шутками и мемами китайские интернет-пользователи расценивают эту 11-дневную историю как отражение нарастающего перекоса в американском общественном мнении. Начиная с рефлекторной реакции, связавшей грязный личный скандал с безосновательными обвинениями в «китайском внедрении» и «китайской угрозе», и заканчивая резким разворотом после того, как рынок погрузился в хаос, этот фарс показал, с какой легкостью некоторые американские политики и СМИ используют антикитайскую риторику в качестве оружия, сея раздор и втягивая глобальных технологических гигантов в партийные «охоты на ведьм».
Пока политическая поляризация в США и риторика об «угрозе со стороны Китая» продолжают разрушать правила в сфере технологий и рыночные нормы, подобные фарсы, скорее всего, будут повторяться. Это в конечном итоге подорвет репутацию деловой среды США и доверие к ней со стороны глобальных инвесторов.
Financial Times (Лондон, Великобритания)
Неожиданное возвращение Дженсена Хуанга
Дональд Трамп не готов смириться с унизительным отстранением своего фаворита — даже если ради этого приходится оказывать давление на одну из самых дорогих компаний Америки… Пока Белый дом может защитить Хуанга. Однако произошедшее продемонстрировало крайне нездоровый уровень государственного влияния на компанию, принадлежащую акционерам, и то, насколько тесно переплетены интересы администрации и индустрии искусственного интеллекта…
Некоторые представители технологического сектора могут сослаться на другой недавний случай — возвращение Сэма Альтмана в OpenAI в 2023 году после его кратковременного отстранения. Мол, последующие успехи компании оправдали такое решение. Но сейчас, когда бум в сфере ИИ находится на гораздо более продвинутой стадии, возвращение Хуанга в Nvidia выглядит совсем иначе: оно сопряжено с большими рисками, носит более политизированный характер и оставляет после себя гораздо больше вопросов без ответов.
NDTV (Нью-Дели, Индия)
«Секс — двигатель торговли, парни»: Трамп сводит скандал вокруг Nvidia к «мужским разговорам»
В представлении Трампа сексуальная связь руководителя корпорации с подозреваемой в работе на иностранную разведку и с подчиненной в собственной компании может рассматриваться чуть ли не как маркетинговый успех… Многие пользователи соцсетей отметили, что обращение президента США «парни» похоже на заговорщическое подмигивание в закрытом мужском клубе — этакие «мужские разговоры» в раздевалке, где женщины низводятся до уровня реквизита в спектакле, возвеличивающем самих мужчин, которые этим реквизитом пользуются… Трамп активно лоббировал возвращение Хуангу его поста, утверждая, что в противном случае ветерана индустрии ИИ с распростертыми объятиями примет Китай, что стало бы серьезной потерей для США.