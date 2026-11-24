Называйте это пут-аукционом Дональда Трампа, но его беспрецедентное политическое вмешательство будет иметь и юридические, и политические издержки. Господин Трамп гордо присвоил себе заслугу за решение совета директоров вернуть господина Хуанга… Совет под давлением господина Трампа решил восстановить господина Хуанга, не посоветовавшись с топ-менеджерами компании. Другими словами, совет, возможно, опасался регуляторных и правовых рисков, если бы он пошел против желания господина Трампа… Учитывая страсть президента к использованию права в политических целях и мести, риск не стоило сбрасывать со счетов. Но возвращение господина Хуанга не сотрет ту юридическую и политическую ответственность, которую он навлек на компанию. Скорее оно усугубит их…