Трампу понравилась идея обмена фильмами между Россией и США

Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу организовать обмен между странами кинопродукцией, которая продвигает традиционные российские и американские ценности. Господину Трампу эта идея понравилась, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Владимир Путин упомянул, что буквально перед разговором с Дональдом Трампом он общался с представителями российского бизнес-сообщества. Была, в частности, в ходе этой встречи высказана мысль об обмене между двумя странами кинопродукцией, которая продвигает традиционные ценности, близкие нам и администрации Трампа»,— сказал Юрий Ушаков (цитата по «РИА Новости»).

До разговора Владимир Путин участвовал в форуме «Сильные идеи для нового времени». На мероприятии президент спросил других его участников, что они хотели бы передать Дональду Трампу. В частности, была высказана идея обмена кинофильмами между Россией и США.