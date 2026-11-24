Лесу прибавили к пожизненному
Участникам пушкинской банды вынесли приговор за убийства
Суд вынес приговор лидеру одной из самых жестоких подмосковных банд Дмитрию Леснякову (Лес) и его подручным. Следствие считает, что вместе с сообщниками Лес убил трех участников таганской группировки в 2000-е годы. Его приговорили к 15 годам колонии, подельникам Леснякова назначили сроки от 11 до 13 лет. Сейчас лидер группировки уже отбывает пожизненное заключение по делу об убийствах, совершенных в различных регионах России.
Московский областной суд вынес приговор лидеру пушкинской ОПГ Дмитрию Леснякову и пятерым его сообщникам. Им вменяли в вину три убийства (ст. 105 УК РФ).
Как уже рассказывал «Ъ», по материалам дела, в 2003 году «пушкинские» расправились с тремя участниками влиятельной в то время столичной таганской ОПГ. У «таганских» произошел внутренний конфликт из-за раздела преступных доходов: Дмитрий Игнаткин, Роман Кашин и Николай Якушов поссорились с двумя соратниками из «железнодорожного» крыла таганской ОПГ, названного так по месту проживания бандитов. В результате двух «железнодорожных» убили. Трое земляков погибших, включая одного так и не установленного следствием бандита по прозвищу Француз, решили отомстить обидчикам, призвав на помощь дружественную им банду Дмитрия Леснякова.
К участию в расправе привлекли 15 человек. Все направились в подмосковные Люберцы в кафе «Райский уголок», которое сняли на один вечер. Туда же пригласили Игнаткина, Кашина и Якушова якобы на поминки по двум погибшим товарищам. Последние на всякий непредвиденный случай прихватили с собой оружие. Пришедших усадили за стол, и они оказались в ловушке. С двух сторон их караулили несколько человек, чтобы те не сбежали. В подсобке «таганских» ждала «группа поддержки» из четырех бандитов, считает следствие. Персонал кафе заранее вывели на улицу.
Нападавшие накинулись на троих гостей, избили их, заковали в наручники и уволокли в подсобку. Там их пытали до тех пор, пока те не признались в убийстве двух «железнодорожных».
После этого Игнаткину, Кашину и Якушову надели на головы пластиковые пакеты, примотали их к шеям скотчем и веревками, в результате участники таганской ОПГ задохнулись. Позже тела вывезли из кафе и закопали под забором промышленного предприятия, а в «Райском уголке» зачистили все следы расправы.
Как установили следователи, в 2000 году участники пушкинской банды расправились с гангстером по фамилии Миронов. Подручные Леса Шарыкин и Панасенко вместе с сообщниками арендовали квартиру в Новогиреево. Туда они привезли свою жертву и насильно вкололи в вену смертельную дозу запрещенного вещества. Тело Миронова вывезли и оставили на автобусной остановке. Причиной расправы стало то, что силовики начали подозревать Миронова в торговле наркотиками, и члены пушкинской ОПГ испугались, что он сдаст их.
В ходе прений гособвинитель заявил, что вина фигурантов полностью доказана, и попросил приговорить Дмитрия Леснякова к 16 годам колонии особого режима со штрафом в размере 750 тыс. руб. Для его сообщников запрашивали сроки от 13 до 15 лет лишения свободы.
Вину подсудимые не признали. Дмитрий Лесников в прениях выступать не стал. Еремов заявил, что узнал об убийстве спустя несколько месяцев после случившегося и даже не вспомнил причины конфликта.
Паньков подчеркнул, что во время нападения была толпа — «ни пройти, ни проехать», и он якобы пытался разнять потасовку, но его остановили и сказали, что «друзья сами разберутся». Архипов пояснил, что сам не убивал, но закапывал трупы буквально руками, а от происходящего «был в ужасе».
Суд признал фигурантов виновными. Лидер пушкинской группировки Дмитрий Лесняков получил 15 лет колонии особого режима, а также штраф в размере 750 тыс. руб. Владимиру Панасенко и Александру Еремову назначили по 13 лет колонии строгого режима. Денису Архипову и Анатолию Панькову по 12 лет, а Александру Шарыкину — 11 лет. Также суд удовлетворил иски потерпевших, с каждого из фигурантов будет взыскано по 1 млн руб.
Дмитрий Лесняков отбывает пожизненный срок с 2012 года. Тогда Мособлсуд признал его виновным в бандитизме, совершении нескольких заказных убийств, покушений и разбоев на территории Москвы и Подмосковья. В 2021 году Мособлсуд повторно приговорил его к пожизненному наказанию по делу «турбазовского» (челябинского) крыла его преступного сообщества. Леснякова признали виновным в организации ОПС и серии убийств коммерсантов на Урале. Новый срок будет поглощен предыдущими.