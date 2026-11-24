К участию в расправе привлекли 15 человек. Все направились в подмосковные Люберцы в кафе «Райский уголок», которое сняли на один вечер. Туда же пригласили Игнаткина, Кашина и Якушова якобы на поминки по двум погибшим товарищам. Последние на всякий непредвиденный случай прихватили с собой оружие. Пришедших усадили за стол, и они оказались в ловушке. С двух сторон их караулили несколько человек, чтобы те не сбежали. В подсобке «таганских» ждала «группа поддержки» из четырех бандитов, считает следствие. Персонал кафе заранее вывели на улицу.