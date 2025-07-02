Мать арестованного в Баку россиянина заявила, что он был туристом

Жительница Екатеринбурга Инна Вайсеро подтвердила «РИА Новости», что среди задержанных в Баку есть ее сын Александр. По ее словам, он уехал в Азербайджан в июне как турист. Ранее о возможном аресте туриста сообщили Telegram-каналы и СМИ.

«Связи (с сыном.— "Ъ"), конечно, нет пока»,— добавила собеседница агентства.

1 июля в Баку полиция задержала нескольких граждан РФ по делу о контрабанде наркотиков и киберпреступлениях. По предварительным данным, в числе задержанных оказались бывшие сотрудники крупных российских компаний, IT-специалисты и туристы. В зале суда, избиравшего им меру пресечения, россияне появились со следами побоев.

Задержания произошли на фоне обострения между Москвой и Баку в связи с задержанием уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге.

Подробности — в материале «Ъ» «Конфликт по делам соотечественников».