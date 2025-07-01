Конфликт по делам соотечественников

Отношения России и Азербайджана вошли в самый острый кризис в постсоветской истории. Он начался с катастрофы самолета «Азербайджанских авиалиний» в декабре 2024 года и пошел на новый виток после инцидента с гражданами РФ азербайджанской национальности в Екатеринбурге. Расценив действия российских силовиков как гонения на азербайджанцев, Баку предпринял беспрецедентные шаги по сворачиванию культурных связей, правительственного и межпарламентского диалога. В Азербайджане прошли жесткие задержания российских журналистов и граждан РФ, которых обвинили в принадлежности к организованным преступным группировкам. На этом фоне пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что разговор президентов России и Азербайджана пока не планируется, но «если потребуется, то состоится в самые сжатые сроки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На инцидент в Екатеринбурге азербайджанские власти ответили жестким задержанием двух «организованных преступных групп» с участием россиян, обвинив их в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве

Фото: оперативная съемка На инцидент в Екатеринбурге азербайджанские власти ответили жестким задержанием двух «организованных преступных групп» с участием россиян, обвинив их в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве

Фото: оперативная съемка

Игра на обострение

Вызванный утром 1 июля в МИД РФ посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев провел около часа на Смоленской площади, после чего покинул ее без комментариев.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, поводом стали «недружественные действия Баку и незаконное задержание российских журналистов, к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий». Главе дипломатической миссии Азербайджана была вручена «вербальная нота с требованием немедленного освобождения из-под стражи задержанных в Баку российских журналистов».

За день до этого в МВД Азербайджана заявили о проведении силовиками «операции» в офисе «Sputnik Азербайджан», в ходе которой были задержаны семь сотрудников, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.

Приглашение на Смоленскую площадь посла Мустафаева и его встреча с заместителем главы МИД РФ Михаилом Галузиным, впрочем, так и не позволили урегулировать ситуацию. Спустя несколько часов в пресс-службе международной медиагруппы «Россия сегодня» заявили, что «с задержанными нет никакой связи». «Вторые сутки к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников»,— сообщили в «России сегодня».

Позднее агентство APA сообщило, что суд в Баку арестовал Игоря Картавых и Евгения Белоусова на четыре месяца на время следствия по возбужденному уголовному делу о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного незаконным путем.

Комментируя вызов посла Мустафаева в МИД РФ, глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что в ходе беседы «российской стороне была вручена устная нота протеста в связи с серьезными нарушениями закона, убийством и нанесением увечий с особой жестокостью нашим соотечественникам в Екатеринбурге». По словам Айхана Гаджизаде, жертвами стали «как граждане России, так и Азербайджана», что вызвало «негативную общественную реакцию в Азербайджанской Республике».

Ситуацию в отношениях Москвы и Баку утром во вторник еще больше накалило заявление генерального директора объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава Азербайджана Адалята Гасанова о насильственной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых (их тела были доставлены в Баку из Екатеринбурга поздно вечером в понедельник). Проведенное вскрытие в ночь на вторник выявило «множественные внешние и внутренние повреждения».

В связи со смертью братьев Сафаровых генпрокуратура возбудила дело по ряду статьей Уголовного кодекса Азербайджана, в том числе «Умышленное убийство, совершенное группой лиц», «Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом», «Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия».

Во вторник в МВД Азербайджана также сообщили, что силовики обезвредили две организованные преступные группы с участием россиян, которые занимались транзитом наркотиков из Ирана, онлайн-торговлей запрещенными веществами и кибермошенничеством.

На кадрах жесткого задержания полицейские надевают наручники на лежащих на земле людей с заведенными за спину руками.

Комментируя эскалацию в двусторонних отношениях, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что чрезвычайно эмоциональная реакция Баку сменится прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на поставленные вопросы. Накануне представитель Кремля заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы и дальше развивать добрые отношения с Азербайджаном, и выразил сожаление в связи с принятыми в республике решениями, касающимися России, после задержаний в Екатеринбурге подозреваемых по делу об убийствах граждан РФ — выходцев из Азербайджана. Впрочем, отвечая на вопрос о возможности разговора Владимира Путина и Ильхама Алиева, Дмитрий Песков сообщил, что разговор президентов России и Азербайджана пока не планируется, но «если потребуется, то состоится в самые сжатые сроки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Точкой отсчета беспрецедентного кризиса в отношениях между Москвой и Баку стала трагедия с самолетом «Азербайджанских авиалиний», 25 декабря 2024 года подвергшимся «внешнему воздействию» при подлете к Грозному и потерпевшим крушение в Казахстане

Фото: Kazakhstan's Emergency Ministry Press Service / AP Точкой отсчета беспрецедентного кризиса в отношениях между Москвой и Баку стала трагедия с самолетом «Азербайджанских авиалиний», 25 декабря 2024 года подвергшимся «внешнему воздействию» при подлете к Грозному и потерпевшим крушение в Казахстане

Фото: Kazakhstan's Emergency Ministry Press Service / AP

Слово за слово

Точкой отсчета беспрецедентного кризиса между Москвой и Баку стала трагедия с самолетом «Азербайджанских авиалиний», 25 декабря 2024 года подвергшимся, по словам Ильхама Алиева, «внешнему воздействию» в российском воздушном пространстве при подлете к Грозному и потерпевшим крушение в Казахстане. После этой трагедии в российско-азербайджанских отношениях, выглядевших едва ли не образцовыми еще прошлой осенью, во время государственного визита в Баку президента Путина и поездки внушительной российской делегации во главе с премьером Михаилом Мишустиным на глобальный климатический саммит, развернулась немыслимая ранее война нервов.

Главными раздражителями на первом этапе кризиса стали нерасставленные точки над i в трагедии с самолетом и закрытие в Баку российского информационно-культурного центра «Русский дом» — представительства Россотрудничества в этой стране.

На волне зазвучавших в обеих столицах резких заявлений азербайджанская сторона тогда запретила въезд в страну заместителю председателя комитета по туризму Госдумы Николаю Валуеву: его высказывания МИД страны назвал «неприемлемо оскорбительными» и «направленными против азербайджанского народа и нашей страны». В ответ авторы ряда российских Telegram-каналов, имеющих многотысячную аудиторию, стали предлагать самые разные способы «наказания Азербайджана»: от закрытия рынков «Садовод» и «Фуд Сити» в Москве до блокировки переводов азербайджанских трудовых мигрантов, введения визового режима, исключения морского порта Баку из проекта транспортного коридора «Север—Юг».

Москва предпринимала попытки вернуть отношения с Баку в нормальное русло. Так, в начале марта в сквере у посольства Азербайджана в Леонтьевском переулке состоялась церемония закладки монумента бывшему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву. Инициатива увековечить в российской столице память видного советского государственного деятеля и отца Ильхама Алиева принадлежала ветеранам строительства Байкало-Амурской магистрали, которые работали под руководством Гейдара Алиева. В церемонии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер российского правительства Виталий Савельев, который заявил, что Гейдар Алиев вписал себя «золотыми буквами в историю БАМа».

Спустя считаные дни проводившие неформальную встречу в Москве президенты Белоруссии и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон связались по телефону с Ильхамом Алиевым, который из Баку принял участие в четырехсторонней беседе по телефону. «Состоялся теплый, дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений. Условлено встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне»,— сообщили в Кремле.

В свою очередь, пресс-служба азербайджанского лидера сообщила, что Ильхам Алиев поблагодарил Владимира Путина за приглашение на торжества по случаю 80-летия Победы.

Вслед за телефонным разговором четырех лидеров 6 марта из Москвы в Баку прибыла с визитом внушительная российская делегация во главе с председателем Совета федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко. В сообщении, появившемся на сайте азербайджанского президента, отмечается, что в ходе беседы с Ильхамом Алиевым Валентина Матвиенко выразила соболезнование в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний». Она заверила, что этот вопрос расследуется российскими следственными органами и ему будет дана объективная оценка.

Однако период нормализации двухсторонних отношений неожиданно для всех продлился менее двух месяцев.

Первым признаком новой волны кризиса стало появившееся буквально накануне 80-летия Победы сообщение о том, что Ильхам Алиев не прилетит в Москву и, таким образом, не будет участвовать в торжественных мероприятиях, о чем он ранее договорился с президентами России, Белоруссии и Таджикистана.

Тем не менее российская сторона не стала делать акцент на отсутствии на параде азербайджанского лидера, которое ряд зарубежных СМИ расценили как демарш Баку.

Комментируя участие в параде на Красной площади открывшего его парадного расчета из Азербайджана, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: «Мы действительно радовались тому, что в этот день мы и граждане Азербайджана и азербайджанцы, живущие в России и других странах мира, едины в уважении к исторической памяти и подвигу наших предков». Она также напомнила, что основой взаимодействия Москвы и Баку является подписанная в феврале 2022 года Декларация о союзническом взаимодействии.

Последний всплеск «летнего тепла» перед рекордным похолоданием в отношениях Москвы и Баку произошел всего две недели назад, когда Азербайджан открыл закрытые со времен пандемии границы для эвакуации из Ирана граждан России, проходившей 14–15 июня. Дмитрий Песков выразил признательность «азербайджанским друзьям» за создание россиянам «благоприятных условий» для эвакуации.

Среди тех, кому удалось выбраться из Ирана, оказались съемочная группа Федора Бондарчука, члены семей сотрудников российских загранучреждений и артисты Большого симфонического оркестра имени Чайковского. «В знак благодарности за помощь в столь сложной ситуации мы решили провести концерт в Баку»,— анонсировала министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале выступление Большого симфонического оркестра. Этот концерт прошел 16 июня в Азербайджанской государственной филармонии.

Комментируя резкий откат в отношениях, опрошенные “Ъ” источники в Баку называют первопричиной кризиса неурегулированную до сих пор ситуацию вокруг самолета, на которую наслоились другие проблемы последних лет.

Между тем в связи с последними демаршами азербайджанской стороны в Москве стали громче звучать голоса сторонников жесткой линии по отношению к Баку. Как заявил изданию «Лента.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, «никаким стратегическим партнером… Азербайджан не являлся на всем протяжении истории своей независимости».

На российско-азербайджанский кризис отреагировал 1 июля и Владимир Зеленский, который провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым, выразив ему «благодарность за поддержку Украины» и «солидарность с Азербайджаном» в связи со смертью братьев Сафаровых.

Сергей Строкань