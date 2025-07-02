Задержанные в Азербайджане россияне попали на фото со следами побоев

Арестованные в Баку по обвинениям в транзите наркотиков из Ирана российские граждане могли быть избиты. В зал суда, избиравшего им меру пресечения, мужчин доставили со следами побоев на лицах.

Фотографии россиян опубликовали местные СМИ, а также Telegram-каналы. На снимках в канале Minval задержанные показаны в клетке в суде. У двоих видны крупные синяки под глазами, у двух других — следы крови под носами. У одного мужчины рассечен лоб. Власти Азербайджана не комментировали предположения о том, что россияне могли быть избиты во время или после задержания.

Baza утверждает, что каналу удалось идентифицировать задержанных россиян. Согласно его данным, это — 38-летний IT-разработчик Валерий Дулов и 25-летний психолог Алексей Васильченко из Санкт-Петербурга. Также канал называет в числе задержанных россиян 41-летнего сооснователя онлайн-химчистки Антон Драчева, 30-летнего разработчика Дмитрия Безуглого, 23-летнего Сергея Софронова и 22-летнего Дмитрия Федорова. Двое последних, по данным Baza, в России были студентами, но после 2022 года уехали из страны. Baza сообщает, что «также был задержан 35-летний турист из Екатеринбурга Александр Вайсеро», но на заседании суда по мере пресечения его не было.