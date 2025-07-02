В Азербайджане задержали екатеринбуржца по подозрению в торговле наркотиками

Полиция Баку в Азербайджане задержала нескольких подозреваемых по подозрению в транзите наркотиков из Ирана, их онлайн-обороте и киберпреступлениях. Среди них оказался житель Екатеринбурга Александр Вайсеро, сообщила порталу Е1 его невеста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Она рассказала, что Александр Вайсеро является гражданином России — родился и вырос в Екатеринбурге, занимается созданием сайтов. В Азербайджан он улетел вместе с другом из Узбекистана в начале июня на отдых, невеста также планировала отправиться в Баку. В какой-то момент он перестал выходить на связь. «В итоге его друзья выяснили, что в доме, где они с другом снимали квартиру, была полиция. А позже в новостях я нашла видео и обвинения, он там больше всех избитый! У него есть травма ноги, а его заставили ходить гуськом»,— сообщила невеста.

Невеста и мать задержанного собираются подать обращения в консульство Азербайджана и министерство иностранных дел — они не считают его виновным.

Ранее Сабаильский районный суд Баку на четыре месяца арестовал еще четверых граждан России. Всего под стражу отправили восьмерых россиян. На фотографиях, которые публикует агентство Minval из зала суда, у них видны следы побоев, а на видеозаписи с задержанием, которое опубликовало, видно как минимум десять задержанных.

Массовое задержание уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге прошло 27 июня. Источник «Ъ-Урал» сообщил, что было задержано не более 14 человек. Накануне Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля Ахлимана Гянджиева — пятого фигуранта этнической группировки, члены которой обвиняются в убийствах и покушениях с 2001 по 2011 год. Вину он не признал. Его родственники рассказали «Ъ-Урал», что задержанных били электрошоком. Двое из задержанных, Адалят Гасанов и Зияддин Сафаров, скончались. Согласно результатам российской судмедэкспертизы, причиной смерти стала сердечная недостаточность. В Азербайджане, в свою очередь, экспертиза показала, что двое задержанных скончались после полученных травм.

Ирина Пичурина