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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
ИндустрииНефть и газ

Цена нефти Brent превысила $112 за баррель впервые с мая

Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE выросла на 3,2%, до $112,4 за баррель. Brent превысила отметку в $112 впервые с 18 мая. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре растет на 2,8%, до $99,9 за баррель.
Неспособность США и Ирана договориться о полном открытии Ормузского пролива, а также участившиеся атаки хуситов по Саудовской Аравии вернули цену Brent выше уровня $100 за баррель. По данным агентства S&P Global, на спотовом рынке цена Brent подорожала с начала июля почти на 90% и вернулась к уровню $130 за баррель, что свидетельствует о высоких рисках перебоев по новым поставкам. В сложившихся условиях инвесторы ожидают все большего роста мировых цен на нефть.
Подробности — в материале «Ъ» «Нефть за сто».
Фондовый рынок. Ъ–Инвестиции