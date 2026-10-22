Цена нефти Brent превысила $112 за баррель впервые с мая

Неспособность США и Ирана договориться о полном открытии Ормузского пролива, а также участившиеся атаки хуситов по Саудовской Аравии вернули цену Brent выше уровня $100 за баррель. По данным агентства S&P Global, на спотовом рынке цена Brent подорожала с начала июля почти на 90% и вернулась к уровню $130 за баррель, что свидетельствует о высоких рисках перебоев по новым поставкам. В сложившихся условиях инвесторы ожидают все большего роста мировых цен на нефть.