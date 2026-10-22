Bloomberg: DeepSeek привлек от инвесторов $15 млрд

Как отмечает Bloomberg, это «один из крупнейших раундов финансирования в стране (в Китае.— “Ъ”) и признак того, что у стартапа есть амбиции конкурировать на глобальном уровне с такими компаниями, как Anthropic и OpenAI». По данным источников, изначально были запланированы инвестиции в размере 50 млрд юаней ($7,5 млрд). Окончательная сумма инвестиций еще может измениться, поскольку текущий раунд еще не завершен.