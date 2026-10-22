Дмитриев назвал главный результат встречи Путина и Уиткоффа в Петербурге

Переговоры господ Путина и Уиткоффа прошли в Константиновском дворце в Петербурге. Встреча длилась около трех часов. Главными темами стали возобновление экономического сотрудничества России и США, а также урегулирование конфликта на Украине. В частности, российская сторона выразила готовность продолжать трехсторонние переговоры с участием представителей Вашингтона и Киева. По словам помощника президента Юрия Ушакова, первая подобная встреча может состояться в десятых числах ноября, предположительно, в Абу-Даби, ОАЭ.