Дмитриев назвал главный результат встречи Путина и Уиткоффа в Петербурге
Россия и США договорились продолжать диалог. Это главное решение после встречи президента Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Петербурге, убежден спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев.
«Вчера мы принимали очень важные решения, и главное решение — продолжать общаться, особенно по конфликту между Украиной и Россией»,— сказал господин Дмитриев на сессии Веронского Евразийского экономического форума (цитата по «РИА Новости»).
Переговоры господ Путина и Уиткоффа прошли в Константиновском дворце в Петербурге. Встреча длилась около трех часов. Главными темами стали возобновление экономического сотрудничества России и США, а также урегулирование конфликта на Украине. В частности, российская сторона выразила готовность продолжать трехсторонние переговоры с участием представителей Вашингтона и Киева. По словам помощника президента Юрия Ушакова, первая подобная встреча может состояться в десятых числах ноября, предположительно, в Абу-Даби, ОАЭ.