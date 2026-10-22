Набсовет Сбербанка рассмотрит кандидатуру Григоренко на пост зампреда правления

Наблюдательный совет «Сбера» на ближайшем заседании 10 ноября рассмотрит вопрос о назначении Дмитрия Григоренко зампредом правления банка. Он будет курировать вопросы цифровизации и применения искусственного интеллекта в госсекторе, сообщили в кредитной организации.