Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №196

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
ВластьКадры

Набсовет Сбербанка рассмотрит кандидатуру Григоренко на пост зампреда правления

Наблюдательный совет «Сбера» на ближайшем заседании 10 ноября рассмотрит вопрос о назначении Дмитрия Григоренко зампредом правления банка. Он будет курировать вопросы цифровизации и применения искусственного интеллекта в госсекторе, сообщили в кредитной организации.

Александр Миридонов / Коммерсантъ

Купить фото
Сегодня президент Владимир Путин своим указом снял Дмитрия Григоренко с поста вице-премьера — руководителя аппарата правительства. На его место назначена замглавы Минфина Ирина Окладникова.
Сбербанк
Владимир Путин