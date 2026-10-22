Доверяй, но проверяй

«Мы не используем искусственный интеллект. Если нам нужно уточнить, как нам принимать какой препарат и с какой целью мы назначаем, и какие хотим достичь эффекты, то мы смотрим либо словарь Vidal, либо у нас есть свои словари, которые используем при работе с нашими пациентами. Мы знаем, что они хорошие, и можем их применять. К нейросетям несколько раз обратились и получили недостоверную информацию, поэтому мы вернулись к своим записям. Доверия к ИИ пока нет».