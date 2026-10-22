Доверяй, но проверяй
Почему российские врачи все чаще консультируются к ИИ
Нейросети ставят диагноз. Больше половины российских медиков признались, что используют в работе искусственный интеллект. Как пишет Forbes, некоторые даже обращаются к нему ежедневно.
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Опрос российских медиков провел портал «Справочник врача». Выяснилось, что нейросети в работе используют почти 60% специалистов. Каждый третий обращается к ИИ время от времени, а около 8% — практически ежедневно. Задачи самые разные: помощь в лечении сложных пациентов, поиск научной литературы или подготовка докладов. Но чаще всего нейросети используют как обычный поисковик, объясняет врач-иммунолог Владимир Болибок:
«До появления искусственного интеллекта и я, и практически большинство моих коллег постоянно пользовались поисковыми системами, чтобы найти там информацию. Особенно это касается каких-то новых лекарств, их описаний, новые клинические рекомендации и так далее. Система ИИ резко облегчает и ускоряет поиск. Я, во всяком случае, использую либо DeepSeek, либо Perplexity. ChatGPT как-то пробовал, но он очень избыточную там информацию дает».
В некоторых случаях нейросети даже превосходят врачей по точности диагностики. Американское исследование 2024 года показало: GPT-4 правильно определила диагноз в 90% случаев, а врачи только в 74%. Впрочем, заменить медиков ИИ не сможет, считает врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко:
«Уникальное свойство, которое есть у врача-человека — насмотренность и клиническое мышление. Общение со своим лечащим врачом ни один ИИ заменить не сможет.
Но как исключительно помощник в каких-то вопросах он может быть неплохим. Вот, например, есть инкретины, которые мы должны использовать в терапии сахарного диабета, а у меня пациент не понимает, в какое место ему нужно уколоть. Порывшись в интернете, я не нашла достойную картинку. Я попросила сгенерировать мне эту картинку — тогда пациенту стало понятно».
Впрочем, слепо верить ИИ готовы не все. Так, 30% врачей всегда перепроверяют его ответы и изучают источники, на которые он ссылается. Ну а кто-то и вовсе не готов использовать в работе нейросети. Из-за частых ошибок к ним просто нет доверия, говорит врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа:
«Мы не используем искусственный интеллект. Если нам нужно уточнить, как нам принимать какой препарат и с какой целью мы назначаем, и какие хотим достичь эффекты, то мы смотрим либо словарь Vidal, либо у нас есть свои словари, которые используем при работе с нашими пациентами. Мы знаем, что они хорошие, и можем их применять. К нейросетям несколько раз обратились и получили недостоверную информацию, поэтому мы вернулись к своим записям. Доверия к ИИ пока нет».
Отдельная история: нейросети, которые внедряют сами клиники. В теории они должны помогать врачам вести медкарты и заполнять документы. Но на практике такие программы зачастую не связаны с больничными системами и только добавляют работы. А во многих медучреждениях подобных инструментов и вовсе нет.