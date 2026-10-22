Не умереть молодой

Когда Денёв было 37, она сыграла свою коронную роль в «Последнем метро» у Франсуа Трюффо, а в 50 получила оскаровскую номинацию за фильм Режиса Варнье «Индокитай». И в дальнейшем были прекрасные роли у лучших режиссеров, всего же в послужном списке актрисы 150 киноработ. А вот у ее родной сестры Франсуазы Дорлеак — только 20. И нельзя сказать, что все они шедевральны; такого, впрочем, не бывает ни в одной актерской карьере. Дорлеак воспринималась одним из харизматичных лиц французской «новой волны», ей прочили большое будущее, но она погибла на взлете — сгорела в автомобиле, не справившись с управлением по дороге в аэропорт Ниццы: спешила со съемок на премьеру. Ей было — и навсегда осталось — 25.