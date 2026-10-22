Гражданин Белоруссии пострадал при атаке БПЛА в Брянской области
Утром 22 октября ВСУ атаковали с помощью БПЛА Жуковский район Брянской области. При ударе по фуре пострадал гражданин Белоруссии. Об этом сообщил МИД республики.
По данным ведомства, мужчину госпитализировали в травматологическое отделение Жуковской межрайонной больницы. Его жизни ничего не угрожает, передает заявление МИДа агентство БЕЛТА.
Губернатор Брянской области Егор Ковальчук в утреннем отчете сообщал об уничтожении 75 беспилотников самолетного типа над регионом. Информации о возможном ущербе или пострадавших он не привел.