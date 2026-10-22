Путин наградил телеведущую Екатерину Андрееву орденом «За заслуги перед Отечеством»

Господин Путин подписал указ о награждении бывших вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Виталия Савельева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награды присвоены за «большой вклад в решение важных государственных задач и многолетнюю добросовестную работу».