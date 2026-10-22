Путин наградил телеведущую Екатерину Андрееву орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент Владимир Путин удостоил ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени телеведущих Екатерину Андрееву и Елену Малышеву. Им присвоены награды за заслуги в области СМИ, следует из президентского указа, опубликованного на портале правовой информации.
Господин Путин подписал указ о награждении бывших вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Виталия Савельева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награды присвоены за «большой вклад в решение важных государственных задач и многолетнюю добросовестную работу».
Виталий Савельев покинул пост вице-премьера в сентябре в связи с избранием депутатом Госдумы. Дмитрий Григоренко на этой неделе был освобожден от должности вице-премьера — руководителя аппарата правительства России. Вместо него назначена замглавы Минфина Ирина Окладникова.