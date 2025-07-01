Суд в Баку арестовал главу и шеф-редактора «Sputnik Азербайджан»

Хатаинский районный суд Баку арестовал на четыре месяца главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, пишет APA. Они проходят по делу о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Игорь Картавых и Евгений Белоусов были задержаны 30 июня во время обысков в офисе «Sputnik-Азербайджан» в Баку. Азербайджанская сторона утверждает, что по решению местных властей агентство должно было прекратить работу еще в феврале. При этом в агентстве заявляли, что офицального запрета на продолжение своей деятельности не получали.

Медиагруппа «Россия сегодня», потребовавшая освободить российских журналистов, сообщила, что среди задержанных были и граждане Азербайджана, работавшие в агентстве. Всего МВД республики отчиталось о задержании семи человек.

Освободить журналистов агентства потребовал и МИД России, вызывавший посла Азербайджана в Москве Рахмана Мустафаева. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона намерена решить этот вопрос путем прямых контактов с азербайджанскими коллегами. МИД Азербайджана заявил, что у России «нет оснований для недовольства».

Лусине Баласян