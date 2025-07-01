МИД РФ вызвал посла Азербайджана и потребовал от Баку освободить журналистов

В МИД России вызвали посла Азербайджана Рахмана Мустафаева. От Баку потребовали немедленного освобождения из-под стражи задержанных российских журналистов — главу местной редакции Sputnik Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.

Послу заявили протест «в связи с последними недружественными действиями Баку» и «сознательными шагами азербайджанской стороны по демонтажу двусторонних отношений», сообщил МИД. К недружественным шагам ведомство отнесло «возмутительные, неприемлемые» действия правоохранительных органов Азербайджана против «Sputnik Азербайджан». А также — отмену в республике культурных мероприятий с участием российских исполнителей и в целом «русофобскую кампанию».

Накануне в офисе «Sputnik Азербайджан» прошли обыски. Местные власти утверждают, что СМИ должно было прекратить деятельность еще зимой, однако редакция отрицает получение официального запрета на работу. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного незаконным путем.