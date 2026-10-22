В России в 2027 году пройдут международные соревнования по лазертагу

По словам господина Солодова, турнир связан с задачей сформировать международную федерацию этого вида спорта. «Мы первопроходцы в официальном признании вида спорта. Теперь также стоит задача формирования и создания международной федерации»,— сказал господин Солодов (цитата по ТАСС). Глава федерации добавил, что спортсмены из разных стран уже участвуют в проводимых ею международных соревнованиях.