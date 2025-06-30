В офисе «Sputnik-Азербайджан» в Баку проходят обыски

Правоохранительные органы пришли с обысками в офис агентства «Sputnik-Азербайджан» в Баку, сообщило МВД республики. Как пишут местные СМИ, несмотря на решение азербайджанских властей приостановить деятельность представительства «Россия сегодня», сотрудники продолжили работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Агентство Sputnik в Москве сообщило «РИА Новости», что им не удается связаться с представителями редакции в Баку. МВД Азербайджана пообещало представить информацию о следственных действиях в офисе агентства.

24 февраля пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявила о ликвидации в стране представительства «Россия сегодня» («Sputnik Азербайджан»). Российской компании дали право на получение аккредитации только на одного корреспондента. МИД России сообщал, что находится в контакте с Азербайджаном по этому вопросу.

Лусине Баласян