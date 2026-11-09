Лавров: ЕС взялся за открытый захват иностранных судов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для «Ъ» раскритиковал Европейский союз за действия в отношении иностранных судов.
«Евросоюз, превращаясь в военный блок (и явно страдая от мании величия), вспомнил времена рабовладельчества и пиратства и взялся за открытый захват иностранных судов и хищение их грузов», — написал министр.
«Для оправдания грабежа изобрели не существующий в международном праве термин "теневой флот" и так называемые потолки цен. Рынки лихорадит от такого геополитического беспредела», — отметил он.