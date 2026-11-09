«Будущее — за демократизацией международных экономических отношений»

Еще один значимый компонент глобальной безопасности — продовольственная безопасность. В мире сейчас голодает свыше 600 млн человек. И дело не в нехватке ресурсов, а в санкциях и барьерах. Министры торговли «Группы двадцати» в этом году осудили вепонизацию поставок продовольствия — и даже ЕС вынужден был с этим согласиться. Теперь требуется конвертировать слова в реальные действия (хотя, как известно, европейские элиты славятся тем, что свои обязательства по достигаемым договоренностям не выполняют).