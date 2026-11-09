«Будущее — за демократизацией международных экономических отношений»
Глава МИД России Сергей Лавров — о мировой экономике и ее связях с международной безопасностью
На днях в США прошла встреча министров иностранных дел стран «двадцатки». Обсуждались вопросы мировой экономики в ее взаимосвязи и взаимозависимости с международной безопасностью. В моих выступлениях на этой встрече были высказаны оценки, которыми хотел бы поделиться с широким кругом читателей.
Геополитический контекст
В идеале мировая экономика и международная безопасность должны дополнять друг друга и совместно создавать основу для мирного сосуществования и общего процветания. Пока же экономика все чаще становится ареной противостояния, когда вслед за «горячими» войнами развязываются торговые для подавления геополитических конкурентов. Именно в этом причина организованной Западом войны против России руками киевского режима, незаконно приведенного к власти в результате госпереворота в 2014 году — наутро после того, как Германия, Франция и Польша выступили гарантами достигнутого президентом Украины и оппозицией соглашения об урегулировании.
Объективный процесс формирования многополярного миропорядка воспринимается на Западе в штыки. Крепнущим центрам роста на Глобальном Юге и Востоке пытаются отказать — в духе никуда не исчезнувшей колониальной парадигмы — в праве на участие в глобальном управлении соразмерно их весу в мировых делах.
Множатся протекционистские барьеры — и даже заслоны — на пути распространения передовых технологий. Невиданный размах получили злоупотребления статусом резервных валют, страховыми, фрахтовыми, биржевыми услугами. Обыденными проявлениями недобросовестной конкуренции стали односторонние ограничительные меры и их распространение на третьи юрисдикции, кражи суверенных активов, террористические атаки на критическую инфраструктуру, как это было с подрывом газопроводов «Северные потоки» под руководством кураторов из Лондона.
Евросоюз, превращаясь в военный блок (и явно страдая от мании величия), вспомнил времена рабовладельчества и пиратства и взялся за открытый захват иностранных судов и хищение их грузов.
Для оправдания грабежа изобрели не существующий в международном праве термин «теневой флот» и так называемые потолки цен. Рынки лихорадит от такого геополитического беспредела.
Все эти действия Запада прямо противоречат международному праву, создают неопределенность и дополнительные издержки, подрывают связанность и долгосрочную устойчивость глобального хозяйства. По сути, разваливают ту самую модель глобализации, которую Запад сам создавал и десятилетиями продвигал как идеал системы управления мировой экономикой — как своего рода «экономический конец истории». Происходит фрагментация мирового хозяйства, регионализация движения товаров, капиталов и услуг. Согласно международным подсчетам, сегодня не более 70% торговых потоков осуществляется в рамках ВТО.
Глобальная энергетическая и продовольственная безопасность
Устойчивость мировой энергетической системы — неотъемлемое условие уверенного роста экономики и внедрения новых технологий. Цифровая трансформация выводит на новые рубежи спрос на энергоносители. По оценкам Международного энергетического агентства, к 2030 году искусственный интеллект будет потреблять столько же энергии, сколько сегодня вся Япония. Мы должны быть к этому готовы.
Пока же нормальная работа топливных рынков подрывается целым рядом факторов: геополитической напряженностью, разрывами цепочек поставок, эскалацией протекционизма, неправомерными санкциями, захватом чужих танкеров. Сказывается и накопленный дефицит инвестиций в традиционные энергоресурсы, вызванный попытками императивно навязать в качестве единого шаблона непросчитанную и во многом авантюрную зеленую повестку.
Чувствуя безоглядную поддержку Евросоюза, киевский режим уверовал в свою безнаказанность, осуществляя террористические атаки на критически важную инфраструктуру, причем не только российскую. Неоднократно наносились удары по структурам Каспийского трубопроводного консорциума, среди главных акционеров которого Казахстан и США. Призывы президента США Дональда Трампа к Украине перестать провоцировать энергокризис игнорируются. До сих пор не привлечены к ответственности те, кто организовал уже упоминавшиеся диверсии на «Северных потоках».
Серьезный дестабилизирующий фактор, больно ударивший по энергосектору,— агрессия против Ирана, которая привела к перекрытию Ормузского пролива. К свободе судоходства нельзя подходить избирательно. Она должна быть обеспечена повсюду, для всех стран и во всех морских районах. Это одинаково справедливо для Красного моря и побережья Сомали, Балтийского, Средиземного и Черного морей, Ла-Манша, прибрежных вод Евросоюза, Карибского бассейна и любых других частей Мирового океана. Неприемлемы претензии НАТО, ЕС и их членов командовать в каких-либо акваториях.
Необходимо понять, что действия с позиции силы — тем более слабеющей, политика давления, шантажа и диктата обречены и будут встречать зеркальную и асимметричную реакцию.
Еще один значимый компонент глобальной безопасности — продовольственная безопасность. В мире сейчас голодает свыше 600 млн человек. И дело не в нехватке ресурсов, а в санкциях и барьерах. Министры торговли «Группы двадцати» в этом году осудили вепонизацию поставок продовольствия — и даже ЕС вынужден был с этим согласиться. Теперь требуется конвертировать слова в реальные действия (хотя, как известно, европейские элиты славятся тем, что свои обязательства по достигаемым договоренностям не выполняют).
Некоторые западные представители пытаются свести всю дискуссию к призывам, а то и требованиям обеспечить экспорт украинских зерновых через Черное море. Но мы уже проходили так называемую черноморскую инициативу, согласованную при координирующей роли генсекретаря ООН. Тот оказался абсолютно не способен обеспечить выполнение части договоренностей, которая касалась интересов России, работал исключительно на киевский режим.
Цепочки поставок
Сложно переоценить роль эффективных цепочек поставок для глобальной экономики: стимулирования роста, взаимовыгодного разделения труда, сокращения издержек. Однако сегодня налицо тенденция замены универсальных недискриминационных правил торговли блоковой логикой.
Западные страны в русле неоколониальных установок открыто нацелены на контроль за движением стратегических ресурсов, включая энергоносители и критические минералы.
Для этого требуют от добросовестных участников торговых обменов раскрывать чувствительную информацию, отказаться от самостоятельной регуляторики.
На этом фоне Мировое большинство сохраняет запрос на взаимовыгодную и равноправную кооперацию. Страны Глобального Юга и Востока, прежде завязанные на западные рынки, активно диверсифицируют цепочки поставок. Происходит децентрализация и девестернизация торговых артерий. Результат налицо: развивающиеся экономики Азиатско-Тихоокеанского региона в 2026 году прибавят примерно 5% ВВП.
Россия в мировой экономике: конструктивный вклад, несмотря на трудности
Для России главным экономическим партнером раньше был Евросоюз, на который приходилось до 40% нашей внешней торговли. Брюссель решил эти связи разорвать, причем в нарушение обязательств членов ЕС по долгосрочным контрактам с нашей страной, гордо заявив, что для нынешних евроэлит главное — «наказать» Россию. Кстати, нелегитимные санкции не столько наносят ущерб нашей стране, сколько приводят к триллионным убыткам для Европы, инфляции в США и падению материального достатка во многих странах (отсюда и всплеск протестных настроений в Евросоюзе). Неслучайно данные о том, во что обошлась русофобия европейским экономикам, Брюссель не афиширует.
Мы же значимых потерь не понесли, переориентировавшись на рынки государств Мирового большинства, где с энтузиазмом принимают 80% российского экспорта, в том числе 70% — в Азии.
Россия — добросовестный и надежный поставщик углеводородов, продовольствия, удобрений, а теперь и цифровых технологий.
В отличие от оппонентов, наша страна не использует экономику для сведения геополитических счетов или позиционной борьбы с конкурентами. С 2022 года мы поставили в Европу энергоресурсов на $320 млрд. Важным вкладом в энергобезопасность стала договоренность лидеров России и США о приостановлении ограничений на экспорт российского дизеля. Уже приступили к ее практической реализации, что тут же опустило цены.
Россия продолжит вносить вклад в нормализацию функционирования мирового ТЭКа, обеспечение глобальной энергобезопасности, сбалансированное и устойчивое развитие государств и макрорегионов. Входим в круг ключевых экспортеров углеводородов в Азию, Африку, Латинскую Америку (показательно, что объемы российских поставок нефти и минерального сырья в первом квартале этого года только в страны АСЕАН увеличились на 40%). Наращиваем уникальные компетенции в атомной энергетике, реализуем передовые проекты — такие как малые модульные реакторы и плавучие АЭС.
В октябре в Москве с успехом прошли 8-й саммит Форума стран—экспортеров газа и международный форум «Российская энергетическая неделя», в ходе которых состоялись комплексные дискуссии о состоянии рынков нефти и газа. Главный вывод: стабильное развитие энергоотрасли во благо процветания народов возможно только при ее деполитизации.
Придаем большое значение обеспечению глобальной продовольственной безопасности. Россия входит в число крупнейших поставщиков продовольствия и удобрений в 160 стран, все свои обязательства выполняет. Будем и далее удовлетворять потребности партнеров, уделяя особое внимание Африканскому континенту, в том числе через безвозмездные поставки по линии Всемирной продовольственной программы. Это закреплено в декларации и совместном плане действий, одобренных на третьем саммите «Россия—Африка», который состоялся в Москве 28–29 октября.
Укрепляется транзитный потенциал нашей страны. Безопасной и рентабельной альтернативой южным транспортным артериям становятся трансарктические маршруты.
На историческом максимуме — перевозки по Северному морскому пути: число рейсов по этому маршруту в начале 2026 года выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем грузов — на 25% (прогноз на 2026 год — 40 млн т). Растет товарообмен по международному транспортному коридору «Север—Юг» и через Восточный полигон железных дорог.
В формате БРИКС разрабатываются независимые платежно-расчетные, перестраховочные и биржевые платформы. Солидный задел создает инициатива по построению Большого Евразийского партнерства, призванная интегрировать потенциалы ШОС, АСЕАН, ЕАЭС и других субрегиональных структур, связать страны континента маршрутами и проектами в рамках общего открытого экономического пространства.
В качестве заключения
Убеждены, что будущее — за демократизацией международных экономических отношений, пересборкой мировой экономики на подлинно многополярной основе. Глобальные рынки и цепочки поставок должны быть открытыми, конкурентными и инклюзивными, а торгово-инвестиционное взаимодействие — равноправным и предсказуемым.
Движение в этом направлении ускорится, когда будут сделаны реальные шаги по реформе Бреттон-Вудских институтов в интересах учета реального экономического веса стран Мирового большинства в их управленческих структурах. К слову, «двадцатка» поставила эту задачу еще в 2008 году на первом саммите в Вашингтоне, и там, разумеется, знают, почему данное решение до сих пор не выполнено.
Призываем воплотить в жизнь эту договоренность, перестать уповать на неоколониальные приемы, сделать выбор в пользу сотрудничества на принципах недискриминации и взаимоуважения.
В свою очередь, Россия — вместе с партнерами и единомышленниками, прежде всего по БРИКС, ШОС, ЕАЭС и СНГ,— продолжит работать над реализацией конструктивной повестки дня ради построения более справедливого и благополучного мира для всех без исключения государств.