Рубио усомнился в оформлении гарантий для Украины в виде договора

Он отметил, что потенциально США могли бы закрепить обсуждаемые гарантии договором. «Но я не уверен, что мы уже обсуждали это на таком уровне детализации. И, как вы знаете, сейчас не так-то просто провести договоры. Утверждение министра через Сенат и так далее»,— добавил он.