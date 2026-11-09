Рубио усомнился в оформлении гарантий для Украины в виде договора
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не уверен, смогут ли Соединенные Штаты оформить в виде договора гарантии безопасности для Украины после завершения конфликта.
В разговоре с журналистами во время своей поездки в Париж господин Рубио рассказал об обсуждении «концепций, какими могли бы быть гарантии безопасности после завершения конфликта». «Очевидно, это должно быть нечто такое, с чем согласится и Россия, чтобы это работало. Так что, думаю, именно в таком ключе идут разговоры»,— сказал он. Трансляцию вел DWS News.
Он отметил, что потенциально США могли бы закрепить обсуждаемые гарантии договором. «Но я не уверен, что мы уже обсуждали это на таком уровне детализации. И, как вы знаете, сейчас не так-то просто провести договоры. Утверждение министра через Сенат и так далее»,— добавил он.
3 ноября в США прошли промежуточные выборы в Конгресс, по результатам которых правящая Республиканская партия потеряла контроль большинства как в Палате представителей, так и в Сенате.
10-11 ноября в Абу-Даби пройдут трехсторонние переговоры представителей США, Украины и России. Перед встречей американская делегация встретится с представителями Украины, НАТО и Евросоюза, сообщал спецпосланник США Стив Уиткофф.