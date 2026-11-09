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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Мир

Лавров: действия по захвату судов будут встречать зеркальную реакцию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для «Ъ» написал, что к свободе судоходства нельзя подходить избирательно, а действия с позиции силы будут встречать зеркальную реакцию.
Как отметил господин Лавров, свобода судоходства «должна быть обеспечена повсюду, для всех стран и во всех морских районах».
«Необходимо понять, что действия с позиции силы — тем более слабеющей, политика давления, шантажа и диктата обречены и будут встречать зеркальную и асимметричную реакцию», — написал министр.
Подробнее читайте в статье Сергея Лаврова для «Ъ».