Лавров: действия по захвату судов будут встречать зеркальную реакцию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для «Ъ» написал, что к свободе судоходства нельзя подходить избирательно, а действия с позиции силы будут встречать зеркальную реакцию.
Как отметил господин Лавров, свобода судоходства «должна быть обеспечена повсюду, для всех стран и во всех морских районах».
«Необходимо понять, что действия с позиции силы — тем более слабеющей, политика давления, шантажа и диктата обречены и будут встречать зеркальную и асимметричную реакцию», — написал министр.