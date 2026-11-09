Трамп: встреча России и Украины в Абу-Даби дает шанс на прорыв в переговорах

Россия и Украина на переговорах в Абу-Даби будут представлены на уровне рабочих групп. Встреча делегаций стала первой с февраля. По информации Reuters, после переговоров спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут прилететь в Россию.