В Азербайджане проведут экспертизу тел погибших в Екатеринбурге

Азербайджан проведет собственную экспертизу тел выходцев из республики, погибших после задержания в Екатеринбурге 27 июня. Азербайджанское агентство APA сообщило, что тела будут доставлены в Баку сегодня вечером.

«В Азербайджане будет проведена повторная экспертиза тел. Она будет проведена или сегодня, или завтра, это пока точно неизвестно»,— сообщил APA заместитель главного редактора 525-ci qzet Сейфаддин Гусейнли, брат погибших Зияддина и Гусейна Сафаровых.

Выходцев из Азербайджана, имеющих российское гражданство, следствие считает участниками этнической преступной группировки, совершившей несколько убийств и покушений с 2001 по 2011 год. Следственный комитет России сообщал, что один из фигурантов скончался в результате сердечного приступа. Причина смерти второго задержанного пока не установлена. МИД Азербайджана утверждает, что мужчины были «жестко убиты».

Лусине Баласян