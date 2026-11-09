Лавров: Россия будет уделять особое внимание Африке в поставках продовольствия
Министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для «Ъ» написал, что Россия будет уделять особое внимание Африканскому континенту при поставках продовольствия и удобрений.
«Будем и далее удовлетворять потребности партнеров, уделяя особое внимание Африканскому континенту, в том числе через безвозмездные поставки по линии Всемирной продовольственной программы», — написал Сергей Лавров.
«Это закреплено в декларации и совместном плане действий, одобренных на третьем саммите "Россия—Африка", который состоялся в Москве 28–29 октября», — отметил министр.