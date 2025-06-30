Генпрокуратура проверит законность задержания азербайджанцев в Екатеринбурге

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру РФ с ходатайством о проверке законности задержания азербайджанцев в Екатеринбурге, а также соблюдения прав подозреваемых и потерпевших по уголовному делу. Об этом она сообщила в своем Telegram. По версии следствия, подозреваемые азербайджанцы являются членами этнической преступной группы и причастны к ряду убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Омбудсмен подчеркнула, что уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова общается с адвокатами и представителями азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. «В мой адрес обратилась омбудсмен Азербайджанской Республики Сабина Алиева по поводу выяснения обстоятельств задержания, смерти и причинения телесных повреждений представителям азербайджанской диаспоры в России 27 июня. Держу ситуацию на контроле, нахожусь в постоянном контакте с Татьяной Мерзляковой»,— сказала госпожа Москалькова.

Напомним, в связи с произошедшим МИД Азербайджана сделал официальное заявление, в котором выразил «глубокую обеспокоенность в связи с рейдами ФСБ России в дома азербайджанцев в Екатеринбурге утром 27 июня, в результате которых погибли наши соотечественники, некоторые получили тяжелые телесные повреждения». По неофициальным данным, два человека при задержании умерли из-за проблем с сердцем. Официальный представитель МИД России Марина Захарова отметила, что задержанные выходцы из Азербайджана являются гражданами России.

Ленинский районный суд Екатеринбурга взял под стражу до 19 июля Мазахира, Акифа и Аяза Сафаровых, обвиняемых по п. «ж» ч.2 ст 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В отношении Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Бакира Сафарова, обвиняемых по аналогичной статье, постановлением суда удовлетворено ходатайство о продлении им срока содержания на 72 часа.

Ирина Пичурина