Лавров: генсек ООН работал на киевский режим по зерновой сделке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш оказался не способен обеспечить зерновую сделку в части интересов России, он работал только на киевский режим. Об этом в статье для «Ъ» написал министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Некоторые западные представители пытаются свести всю дискуссию к призывам, а то и требованиям обеспечить экспорт украинских зерновых через Черное море», — написал господин Лавров.
«Но мы уже проходили так называемую черноморскую инициативу, согласованную при координирующей роли генсекретаря ООН. Тот оказался абсолютно не способен обеспечить выполнение части договоренностей, которая касалась интересов России, работал исключительно на киевский режим», — добавил министр.