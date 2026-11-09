Лавров: санкции приводят к триллионным убыткам для Европы

«Мы же значимых потерь не понесли, переориентировавшись на рынки государств Мирового большинства, где с энтузиазмом принимают 80% российского экспорта, в том числе 70% — в Азии. Россия — добросовестный и надежный поставщик углеводородов, продовольствия, удобрений, а теперь и цифровых технологий», — добавил министр.