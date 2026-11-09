Лавров: санкции приводят к триллионным убыткам для Европы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для «Ъ» написал, что антироссийские санкции привели к триллионным убыткам для Европы.
«Нелегитимные санкции не столько наносят ущерб нашей стране, сколько приводят к триллионным убыткам для Европы, инфляции в США и падению материального достатка во многих странах», — написал господин Лавров.
«Мы же значимых потерь не понесли, переориентировавшись на рынки государств Мирового большинства, где с энтузиазмом принимают 80% российского экспорта, в том числе 70% — в Азии. Россия — добросовестный и надежный поставщик углеводородов, продовольствия, удобрений, а теперь и цифровых технологий», — добавил министр.