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Коммерсантъ FM
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Лавров о дронах ВСУ над Казахстаном, отсутствии Армении на ОДКБ и ситуации в Сербии

В Киргизии завершилось заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ). По итогам заседания глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции высказался об отсутствии главы МИД Армении Арарата Мирзояна, прокомментировал волнения в Сербии и увеличение военного бюджета НАТО. Главные заявления господина Лаврова — в подборке «Ъ».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев

Фото: Анастасия Домбицкая, Коммерсантъ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев

Фото: Анастасия Домбицкая, Коммерсантъ

О конфликте в Армении

  • Ситуация в Армении — внутреннее дело страны, однако нападки на церковь вызывают серьезную озабоченность.
  • Россия заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации в Армении на основе ее конституции и с полным соблюдением прав верующих и прав человека..
  • Мы приняли к сведению отсутствие главы МИД Армении здесь. ОДКБ по-прежнему считает Армению полноправным членом организации, но это подразумевает соблюдение обязательств.
  • Если Армения будет отворачиваться от своих союзников, вряд ли это пойдет ей на пользу.

О протестах в Сербии

  • Россия заинтересована, чтобы протестующих успокоили на основе конституции.
  • Россия надеется, что и на этот раз Запад не будет заниматься цветными революциями.
  • Россия отмечает готовность сербского руководства к диалогу с протестующими.

Об украинских дронах над Казахстаном

  • Россия обсуждает с Казахстаном тему пролета украинских беспилотников над территорией этой страны.
  • Казахстан заверил, что находится в контакте с Украиной и принимает необходимые меры, чтобы подобной практике положить конец.

О планах НАТО

  • Катастрофическое увеличение расходов на оборону стран НАТО приведет к его краху.

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