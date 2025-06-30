Лавров о дронах ВСУ над Казахстаном, отсутствии Армении на ОДКБ и ситуации в Сербии

В Киргизии завершилось заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ). По итогам заседания глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции высказался об отсутствии главы МИД Армении Арарата Мирзояна, прокомментировал волнения в Сербии и увеличение военного бюджета НАТО. Главные заявления господина Лаврова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев

Фото: Анастасия Домбицкая, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев

Фото: Анастасия Домбицкая, Коммерсантъ

О конфликте в Армении

Ситуация в Армении — внутреннее дело страны, однако нападки на церковь вызывают серьезную озабоченность.

Россия заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации в Армении на основе ее конституции и с полным соблюдением прав верующих и прав человека..

Мы приняли к сведению отсутствие главы МИД Армении здесь. ОДКБ по-прежнему считает Армению полноправным членом организации, но это подразумевает соблюдение обязательств.

Если Армения будет отворачиваться от своих союзников, вряд ли это пойдет ей на пользу.

О протестах в Сербии

Россия заинтересована, чтобы протестующих успокоили на основе конституции.

Россия надеется, что и на этот раз Запад не будет заниматься цветными революциями.

Россия отмечает готовность сербского руководства к диалогу с протестующими.

Об украинских дронах над Казахстаном

Россия обсуждает с Казахстаном тему пролета украинских беспилотников над территорией этой страны.

Казахстан заверил, что находится в контакте с Украиной и принимает необходимые меры, чтобы подобной практике положить конец.

О планах НАТО