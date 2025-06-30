Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что катастрофическое увеличение расходов на оборону странами НАТО приведет к краху организации. Так он прокомментировал слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что наращивание военных расходов Россией приведет к ее краху.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«А Россия, как сказал президент на днях, выступая в Минске после заседания Высшего Евразийского экономического совета, планирует сокращать свои военные расходы и руководствоваться здравым смыслом. А не выдуманными и не высосанными с пальцами угрозами, как это делают страны—члены НАТО, в том числе Сикорский»,— сказал Сергей Лавров по итогам Совета глав МИДов стран ОДКБ.

После саммита в Гааге страны НАТО договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Страны блока обязуются ежегодно выделять не менее 3,5% ВВП на основные оборонные нужды. Еще до 1,5% ВВП будет направлено на защиту критически важной инфраструктуры, стимулирование инноваций, укрепление оборонно-промышленной базы и другие цели.

Лусине Баласян