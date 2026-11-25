Иран сообщил о подрыве одного танкера в Ормузском проливе
Нефтяной танкер, перевозивший сжиженный природный газ, подорвался на мине в Ормузском проливе, сообщает агентство ISNA. На судне начался пожар. Данных о количестве людей на борту и пострадавших нет.
Согласно сообщению, во время прохода судно отключило идентификационную и навигационную систему, после чего вошло в запретную зону, проигнорировав предупреждения. «Судно пошло на огромный риск и взорвалось при прохождении по фальшивому американо-сионистскому маршруту через Ормузский пролив», — отмечается в заявлении КСИР, которое передает агентство.
Движение судов через Ормузский пролив, расположенный между берегами Ирана и Омана, заблокировано с февраля после начала войны США и Израиля с Ираном. Фактически транзит судов контролирует КСИР. Иранская сторона требует от всех судовладельцев координировать с ним проход по этой зоне. Из-за атак и взрывов на судах трафик через пролив продолжает снижаться.