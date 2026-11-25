Движение судов через Ормузский пролив, расположенный между берегами Ирана и Омана, заблокировано с февраля после начала войны США и Израиля с Ираном. Фактически транзит судов контролирует КСИР. Иранская сторона требует от всех судовладельцев координировать с ним проход по этой зоне. Из-за атак и взрывов на судах трафик через пролив продолжает снижаться.