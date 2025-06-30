Лавров: армянская церковь не должна подвергаться неоправданным нападкам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что конфликт правительства Армении и Армянской апостольской церкви (ААЦ) вызывает серьезное беспокойство. По его словам, это внутреннее дело республики, но церковь — «одна из ключевых опор армянского общества» — не должна подвергаться неоправданным нападкам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«И мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт, эта ситуация была как можно скорее регулирована на основе конституции Армении, на основе полного уважения прав верующих, а собственно говоря, любых других прав человека»,— сказал Сергей Лавров по итогам совета глав МИД стран ОДКБ. Он подчеркнул, что на заседании обсуждался этот вопрос. Армянская сторона на встрече не присутствовала.

С прошлой недели в Армении начались следственные действия и задержания в отношении армянских священнослужителей. Премьер-министр Никол Пашинян сообщал о предотвращении «плана криминального олигархического духовенства» по захвату власти в республике. Среди арестованных по этому делу — лидер оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян, критиковавший премьера. Под арестом также находится выступивший в защиту церкви российский и армянский предприниматель Самвел Карапетян, возглавляющий группу компаний «Ташир».

Подробнее — в материале «Ъ» «Никол Пашинян ищет новую веру».

Лусине Баласян