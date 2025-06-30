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Коммерсантъ FM
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Лавров: армянская церковь не должна подвергаться неоправданным нападкам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что конфликт правительства Армении и Армянской апостольской церкви (ААЦ) вызывает серьезное беспокойство. По его словам, это внутреннее дело республики, но церковь — «одна из ключевых опор армянского общества» — не должна подвергаться неоправданным нападкам.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«И мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт, эта ситуация была как можно скорее регулирована на основе конституции Армении, на основе полного уважения прав верующих, а собственно говоря, любых других прав человека»,— сказал Сергей Лавров по итогам совета глав МИД стран ОДКБ. Он подчеркнул, что на заседании обсуждался этот вопрос. Армянская сторона на встрече не присутствовала.

Лавров о дронах ВСУ над Казахстаном, отсутствии Армении на ОДКБ и ситуации в Сербии

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С прошлой недели в Армении начались следственные действия и задержания в отношении армянских священнослужителей. Премьер-министр Никол Пашинян сообщал о предотвращении «плана криминального олигархического духовенства» по захвату власти в республике. Среди арестованных по этому делу — лидер оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян, критиковавший премьера. Под арестом также находится выступивший в защиту церкви российский и армянский предприниматель Самвел Карапетян, возглавляющий группу компаний «Ташир».

Подробнее — в материале «Ъ» «Никол Пашинян ищет новую веру».

Лусине Баласян

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