Столкновения постфактум

В Белграде прошел масштабный митинг протеста, главным требованием которого стало проведение досрочных выборов. Митинг оказался не столь массовым, как в середине марта, когда на улицы сербской столицы вышли до 300 тыс. человек, но он продемонстрировал тенденцию к радикализации протеста и завершился жесткими столкновениями демонстрантов с полицией. Протестующие объявили власть в Сербии нелегитимной и анонсировали запуск в стране кампании всеобщего неповиновения. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задержание протестующего в Белграде, 28 июня

Фото: Marko Djurica / Reuters Задержание протестующего в Белграде, 28 июня

Фото: Marko Djurica / Reuters

К митингу в субботу, 28 июня, в Белграде основательно готовились и сербские власти, и их оппоненты. И дело не только в том, что протестующие уже восемь месяцев студенты назначили его проведение на Видовдан, значимый для всех сербов государственный и народный праздник, отмечаемый в честь Косовской битвы 1389 года с турками. Митинг рассматривался как ключевая проба сил противостоящих в Сербии сторон. После самой масштабной за последнее десятилетие акции протеста 15 марта в Белграде, в которой приняли участие, по разным данным, от 100 тыс. до 300 тыс. человек, столь массовых выступлений больше не было, и президент страны Алекснадр Вучич провозгласил «конец цветной революции в Сербии».

Студенты заранее объявили главное требование митинга — роспуск парламента и назначение досрочных парламентских выборов. Они выдвинули ультиматум властям: выполнить это требование до 21:00 28 июня, к концу митинга на белградской площади Славия.

Президент Александр Вучич также заранее, за день до проведения митинга, требование студентов отверг, заявив: «Сербия ультиматумов не признает». Тогда же президент столь же уверенно объявил, что «насилие на митинге начнется между 20:45 и 21:45», но органы правопорядка к этому готовы.

За пару дней до субботнего протеста было арестовано несколько человек за «призыв к насильственному свержению власти», а провластные СМИ продемонстрировали запись прослушки «заговорщиков», где те, как было сказано, обсуждают планы нападения на полицию и захват правительственных зданий. Кроме того, после анонимного звонка о том, что «поезда и пути в Сербии заминированы», в конце недели было вообще отменено железнодорожное сообщение Белграда с другими городами.

Тем не менее все запланированные три часа — с 18:00 до 21:00 — протест в Белграде проходил без инцидентов. Еще до его завершения полиция объявила, что на Славии и прилегающих улицах присутствует 36 тыс. людей, «втрое меньше, чем было на той же площади 15 марта». Тогда полицейские насчитали там 107 тыс. человек. По данным же белградских агентств, занимающихся мониторингом митингов, в субботу вечером в Белграде было 140 тыс. протестующих (в марте, согласно их подсчетам, протестовало от 275 тыс. до 325 тыс. человек).

Поскольку к девяти часам вечера ультиматум студентов о проведении досрочных выборов выполнен не был, организаторы митинга провозгласили власть в Сербии нелегитимной и призвали народ к гражданскому неповиновению.

После чего в 21:45 митинг завершился. «С данного момента это уже не студенческий протест. Мы остаемся здесь как граждане. Ибо эта борьба не только студенческая. Поднимемся все, и все победим»,— объявили организаторы митинга.

Именно по завершении митинга начались столкновения демонстрантов с полицией и жандармерией, которые к этому времени взяли под контроль практически весь центр Белграда. Стражи порядка применили силу, когда группы протестующих с площади Славия направились к зданию сербского парламента, где в расположенном напротив парке разбили палаточный городок сторонники властей. В полицию и жандармов полетели камни, файеры и петарды, те в ответ применили спецсредства. Столкновения продолжались до глубокой ночи. Несколько десятков протестующих были арестованы. Обстановка в центре Белграда нормализовалась только к утру воскресенья.

Еще поздно вечером в субботу спикер парламента Сербии, экс-премьер Ана Брнабич обвинила студентов в «призыве к гражданской войне». А директор полиции Драган Васильевич сообщил, что правоохранительные органы «применили минимальную силу, чтобы предотвратить нападения на полицию и державу».

Организовавшие же белградский протест студенты обвинили в насилии власти. «У них были все механизмы и время выполнить наши требования и не допустить насилия,— заявили они в обращении к гражданам.— Вместо этого власти решили прибегнуть к насилию и репрессиям. Теперь именно они несут ответственность за любую радикализацию обстановки в Сербии».

Геннадий Сысоев