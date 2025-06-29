Никол Пашинян ищет новую веру

Суд Еревана арестовал архиепископа Микаела Аджапахяна, обвиняемого вместе с другими иерархами Армянской апостольской церкви в антиправительственном заговоре. В ходе арестов в преддверии парламентских выборов 2026 года силовики также подвергают преследованию оппозиционных представителей политической и бизнес-элиты. В свою очередь, премьер Пашинян намерен завершить переустройство страны на основе своей концепции «реальной Армении», предусматривающей отказ от «карабахского проекта» и от России как главного союзника. На этом фоне в Ереван прибыла верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, чтобы поддержать «европейский выбор» Армении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Архиепископ Микаел Аджапахян (слева)

Фото: Grigor Yepremyan / PAN Photo / AP Архиепископ Микаел Аджапахян (слева)

Фото: Grigor Yepremyan / PAN Photo / AP

Еще один оппонент премьера Пашиняна архиепископ Микаел Аджапахян, арестованный по обвинению в призывах к свержению власти, помещен в следственный изолятор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении. Как сообщил его адвокат Ерем Саркисян, в СИЗО «Ереван-Кентрон» забирают людей, которых СНБ решает содержать в строгой изоляции.

Первая попытка задержать архиепископа Аджапахяна была предпринята за день до этого, когда сотрудники СНБ Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, где они встретили отпор со стороны верующих и священников. После того как между силовиками и «группой поддержки» Аджапахяна завязалась потасовка, архиепископ принял решение добровольно отправиться в Ереван для участия в следственных действиях. Покидая Эчмиадзин, он заявил, что ни в чем не виноват, а «настоящая угроза сидит в правительстве». Власти обвиняют иерарха в призывах к государственному перевороту, однако он назвал эти обвинения сфабрикованными.

Армянская апостольская церковь (ААЦ) потребовала немедленно освободить архиепископа. В заявлении ААЦ его арест назван «прямым следствием антицерковной политики, а также риторики вражды и ненависти в адрес духовенства со стороны премьер-министра и других высокопоставленных должностных лиц страны». В свою очередь, Российская и Ново-Нахичеванская епархия ААЦ в своем заявлении осудила попытки подорвать авторитет ААЦ. «Армянская апостольская церковь на протяжении веков являлась и остается хранительницей духовных и национальных ценностей армянского народа, оплотом его идентичности, веры и единения. Попытки подорвать ее авторитет, дискредитировать священнослужителей или внести раскол в ряды верующих недопустимы и несут угрозу как духовной, так и общественной гармонии»,— отметили в епархии.

Отношения между властями Армении и ААЦ резко обострились после того, как премьер Пашинян в конце мая разместил в соцсети оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви. Позднее он обвинил католикоса всех армян в нарушении обета безбрачия и потребовал изменить порядок его избрания, закрепив в нем «решающую роль Республики Армения».

Противостояние вышло на новый уровень после того, как на прошлой неделе власти обнародовали полученный ими из неназванных источников план государственного переворота.

Возглавить заговорщиков, если верить этому документу, должен был лидер оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян. В списке причастных к реализации плана были указаны бывшие президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также известный бизнесмен Самвел Карапетян — глава группы компаний «Ташир», имеющий российское гражданство. Он был арестован после того, как попытался вступиться за ААЦ и выступил с острой критикой правительства господина Пашиняна.

Сам же Никол Пашинян, выступивший с разоблачениями «криминального олигархического духовенства», укрепляет руководство силовых структур верными ему людьми. В конце прошлой недели он назначил директором Службы национальной безопасности Андраника Манукяна. Господин Манукян занял этот пост после того, как 18 июня ушел в отставку прежний руководитель СНБ Армен Абазян. Его отставку связывают с тем, что он отказался задержать бизнесмена Самвела Карапетяна.

В конце прошлой недели Никол Пашинян также предложил своим оппонентам с 1 июля в ходе публичной полемики не использовать оскорбления и ненормативную лексику в адрес друг друга, правда, почему-то всего лишь на пять дней — до 5 июля.

До последнего времени господин Пашинян не считал необходимым сдерживать себя в выражениях, говоря о своих оппонентах, включая священнослужителей. Его примеру последовала супруга Анна Акопян, называвшая критиков власти «блохами» и «маньяками-извращенцами».

Беспрецедентное обострение ситуации в постсоветской Армении связывают с подготовкой к парламентским выборам будущего года и попытками Никола Пашиняна упреждающими ударами убрать со сцены тех, кто может помешать его переизбранию.

Однако на кону не только места в новом парламенте и кресло премьера, но и продвигаемый господином Пашиняном проект «реальной Армении», который он противопоставляет «исторической Армении» и рассчитывает довести до конца.

По убеждению Никола Пашиняна, в условиях нового политического цикла Республика Армения, на гербе которой изображена не принадлежащая ей гора Арарат, больше не должна жить мифами о былом величии со времен Ноева ковчега. Кроме того, после потери Карабаха Пашинян считает утратившей для страны актуальность «карабахскую тему», вокруг которой выстраивался государственный проект первых трех десятилетий независимого развития. Армянский премьер также представляет себе анахронизмом сохранение России в качестве главного союзника «реальной Армении», которая должна будет собрать себя заново и выстроить новые отношения с внешним миром.

Примечательно, что на прошлой неделе под огнем критики Никола Пашиняна оказался первый президент независимой Армении Левон Тер-Петросян, которого действующий премьер назвал «трусливым, безвольным», «безответственным», а также еще в советские годы сотрудничавшим с КГБ СССР и с начала 90-х годов якобы направившим процесс обретения независимости Арменией по пути стратегической несостоятельности. Никол Пашинян называет эту линию Левона Тер-Петросяна, которую продолжили Роберт Кочарян и Серж Саргсян, «стратегией марионеточного государства».

Это скрытый выпад в адрес России, «марионеткой» которой господин Пашинян видит союзную Москве Армению предшественников.

Напомним, что именно вызывающий столь активное неприятие действующего премьера бывший руководитель республики Левон Тер-Петросян подписал в 1997 году вместе с тогдашним президентом РФ Борисом Ельциным в Москве Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения. Таким образом, учитывая новые заявления Никола Пашиняна, его претензии к России не сводятся к ее действиям во время второй карабахской войны и после нее, а уходят корнями к истокам армянского государства, возникшего после распада СССР.

Происходящие в последнее время события в Армении являются внутренним делом республики, Россия не хочет вмешиваться, но проживающие в РФ миллионы армян «с болью смотрят» на ситуацию, заявил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

На этом фоне в Ереван в воскресенье прибыла с двухдневным визитом глава европейской дипломатии Кая Каллас, чтобы поддержать «европейский выбор» Армении.

Сергей Строкань