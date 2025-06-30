Лавров: членство Армении в ОДКБ предполагает соблюдение обязательств

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Армения по-прежнему считается полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), однако страна должна выполнять определенные обязательства. Отказ от сотрудничества с союзниками, по словам министра, «едва ли пойдет на пользу» Еревану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Полноправное членство предполагает участие и соблюдение всех обязательств, которые вытекают из уставных документов ОДКБ, включая, кстати, оплату взносов»,— сказал Сергей Лавров журналистом по итогам совета глав МИДов стран ОДКБ в Киргизии. «Мы никакого давления на армянские правящие круги не оказываем, будем ожидать ясности во всех этих вопросах, но все мы понимаем, что если Армения будет отворачиваться от своих союзников, ближайших партнеров, соседей, едва ли это пойдет на пользу армянскому народу»,— добавил министр.

В феврале 2024 года Армения сообщила о заморозке членства страны в ОДКБ, поскольку члены организации, по утверждению Еревана, не выполняют обязательств и не признают свою зону ответственности. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на заседание совета глав МИДов организации не приехал. На прошлой неделе армянский МИД заявил, что окончательное решение о членстве в ОДКБ будет принято, если партнеры, включая Россию, не сделают политических заявлений относительно действий Азербайджана на территории Армении.

Лусине Баласян