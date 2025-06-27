Как создавали московский монорельс

Проектирование московского монорельса началось в 1998 году при непосредственном участии мэра столицы Юрия Лужкова, строительство стартовало в 2001-м. Линия, проходящая на высоте 6 м над землей, соединила станции метро «Тимирязевская», «Фонвизинская» и «ВДНХ». Общая протяженность линии из шести станций — 4,7 км, стоимость проекта — 6,3 млрд руб. ($221,3 млн). В качестве технической базы использовались составы швейцарской компании Intamin.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Московская монорельсовая дорога

Фото: Смоляков Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Московская монорельсовая дорога

Фото: Смоляков Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 2004 году монорельс открыли в тестовом режиме, в 2008-м перевели в полноценный транспортный режим. В 2012 году мэрия заявила, что проект оказался неудачным: ежедневно монорельсом пользовались не более 10 тыс. пассажиров, а его содержание обходилось в 1 млрд руб. в год. После запуска Московского центрального кольца в 2016 году пассажиропоток на монорельсе снизился на 15%, и в 2017 году интервал движения увеличили с 6 до 30 минут. На монорельсе остались два шестивагонных поезда, ежедневно перевозящих менее 2 тыс. человек.

В разные годы предлагались варианты интеграции монорельса с трамвайной сетью и даже демонтаж его отдельных участков. К 2025 году ежегодные затраты на содержание монорельса превышали 800 млн руб., стоимость капитального ремонта оценивалась в 20 млрд руб., а себестоимость одной поездки достигла 1,5 тыс. руб.— почти в двадцать раз дороже метро. В 2018 году на фестивале «АРХ Москва» архитектурная мастерская Wowhaus представила проект превращения монорельса в «моносад» — линейный парк с висячими садами длиной 5 км, по аналогии с парком Хай-Лайн в Нью-Йорке, разбитым на бывшей железнодорожной эстакаде. В июне 2025 года мэрия предложила москвичам решить судьбу монорельса голосованием на портале «Активный гражданин». Как сообщается, 71% поддержал идею превратить монорельс в надземный парк. Его обещают открыть в 2027 году.