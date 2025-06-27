«Монорельс реально легенда!»

В пятницу, 27 июня, в Москве закончила работу единственная в стране ветка монорельса. За два десятка лет она так и не смогла стать полноценным видом транспорта, и теперь столичные власти обещают открыть вместо нее надземный парк. Корреспондент “Ъ” Александр Черных присутствовал при пуске монорельса в ноябре 2004 года — и 20 лет спустя пришел попрощаться с ним. Как оказалось, та же мысль пришла в голову тысячам москвичей, причем многие впервые увидели монорельс в его последний день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажиры на платформе в последний день работы Московского монорельса

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Пассажиры на платформе в последний день работы Московского монорельса

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

— Ничего себе, какие тут вагоны маленькие! — удивленно озирался мужчина, прижатый к спутнице.— И что, здесь нет сквозного прохода между поездами? А почему так?

— Привыкли к хорошему,— недовольно проворчал мужчина постарше, протискиваясь в вагон вслед за ними.— Первый раз на монорельсе, что ли? Раньше надо было приходить, когда они пустые ходили.

Это был дельный, хотя и запоздалый совет. Всего месяц назад я показывал монорельс знакомой, и мы с комфортом проехались от «Тимирязевской» до ВВЦ. Конечно, вагоны не пустовали, но занять сидячее место тогда было вполне реально. Теперь же, в последний день работы монорельса, сложно было даже подойти к поезду. Москвичи внезапно вспомнили, что у них в городе есть и такое диво, поэтому перрон «Тимирязевской» уже с утра был заполнен людьми.

— Правильно говорят: «Ты поймешь, как я была тебе дорога, только когда я уйду»,— усмехнувшись, сказала спутнику рыжая девушка.— Никому ведь даром не нужен был этот монорельс, пока его не закрыли.

Почти все мои попутчики впервые воспользовались монорельсом — и теперь корили себя за упущенные годы. «Ого, это Останкинский пруд? Какой красивый, прямо как море»,— переговаривались пассажиры. «Смотри, смотри, Останкинская башня!» А один мужчина просто приложил телефон к окну и снял на видео весь маршрут от начала до конца.

К середине дня на станции метро «Тимирязевская» скопилась приличная толпа. Прощание с монорельсом превратилось в небольшой городской праздник. Многие пришли с маленькими детьми, они носились по перрону и громко галдели. Длинноволосый мужчина в майке с портретом Джона Леннона играл на электронной дудке ирландские мелодии, и люди вокруг него пританцовывали. Все достали смартфоны и постоянно фотографировали — станцию, скамейки на станции, дежурных по станции, вид на город со станции, даже просто таблички с маршрутом движения. Все понимали: уже завтра каждая деталь, связанная с монорельсом, станет историей.

А когда раз в полчаса подъезжал поезд — все аплодировали. Но недолго, потому что надо было сфотографировать и поезд тоже. И себя на фоне поезда.

В центре станции по-детски громко разговаривали мальчишки лет двенадцати.

— У нас в «телеге» блог «Все про метро и транспорт», а ты откуда?

— Я из Южно-Сахалинска, занимаюсь на детской железной дороге. У меня на YouTube канал «Серега про метро».

Познакомившись, фанаты транспорта достали телефоны и начали записывать для своих ста с лишним подписчиков совместные кружочки на фоне толпы.

— А вы против закрытия монорельса или за? — поинтересовался я у настоящих знатоков.

— Мы все за, против закрытия! — немного невнятно, но очень категорично ответил Александр «Все про метро и транспорт».— Потому что монорельс — он самый единственный в России!

— Монорельс реально легенда! — поддержал его «Серега про метро».— Он даже как экскурсионный объект важен! Люди приезжают сюда из других городов, из других стран, чтобы посмотреть на такую красоту.

— Но ведь на парк люди тоже захотят посмотреть?

— Ну… наверное, можно будет глянуть…— неохотно кивнул мальчишка.— Но ведь парков много, а монорельс один! Вы вот не знаете, а у него такой уникальный кольцевой разворот!

«Серега про метро» тут же стал рассказывать об устройстве разворота и его совершенно особенном механизме, а я вспоминал, как в ноябре 2004 года тогдашний глава столичного метрополитена Дмитрий Гаев устроил журналистам экскурсию перед запуском монорельса. Он точно так же хвастался кольцевым разворотом и уверял, что монорельс обязательно станет визитной карточкой Москвы. Но жизнь бывает несправедливой к увлеченным людям. Дмитрий Гаев умер в 2012 году, а теперь пришло время монорельса.

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В начале июня на «Активном гражданине» был запущен опрос о дальнейшей судьбе надземной ветки. Как сообщает мэрия, 71% москвичей поддержали закрытие монорельса. Оставшиеся в меньшинстве не сдались: жительница Тимирязевского района Юлия Муравьева прямо на станции собирала подписи под обращением в мэрию с просьбой все-таки сохранить монорельс.

— Нам предлагают парк, но у нас рядом уже есть Дубки, Останкинский парк, Ботанический сад,— объяснила она свою позицию.— А мне удобен монорельс как прямая связь с соседним Останкинским районом, куда перенесли детскую поликлинику.

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Подпись в листе охотно поставил Василий Николаевич — тоже местный житель. Он считает, что перспективы монорельса «специально убили» в 2017 году, когда установили получасовой интервал между поездами:

— Теперь говорят, что он убыточный и им неудобно пользоваться. Ну так сделайте интервал движения, как в метро! И пассажиропоток сразу вырастет. Вообще, некорректно говорить про убыточность применительно к общественному транспорту. Он изначально сделан для граждан, а не для заработка.

К разговору прислушивался мужчина в форме сотрудника метро. Наконец, он не выдержал:

— Интервалы увеличили не просто так, а потому что у нас этих поездов осталось всего ничего. И больше их никто в мире не делает. Приходится ездить на двух, а остальные постепенно разбирать на запчасти.

Тут же возникла дискуссия о том, может ли столица позволить себе разработку и выпуск поездов специально для такой короткой ветки. Надо отдать должное москвичам: все общались спокойно и с уважением к собеседникам с другими взглядами. Но потом беседу прервали аплодисменты — это подъехал очередной состав. «Мо-но-рельс! Мо-но-рельс!» — скандировали мальчишки-блогеры. «Уважаемые пассажиры, пожалуйста, отойдите от края платформы,— разнесся над перроном строгий голос из динамиков.— Поезд не может к вам подъехать!» Тех счастливцев, что попали в вагоны, пришлось в прямом смысле утрамбовывать снаружи.

Внизу, у турникетов, пожилая дежурная грустно смотрела на поток пассажиров:

— Давно у нас на станции не было столько людей. А может, вообще никогда. — Она с гордостью рассказала, что работает на монорельсе с самого запуска, то есть больше 20 лет.

— Слушайте, а я чего-то не поняла: нам завтра надо вообще сюда приходить? — подошла к ней коллега помоложе.— Пассажиров ведь уже не будет.

— Пускай не будет. По графику надо выйти, значит, я выйду, — сурово ответила дежурная.

— Мы все сегодня еле сдерживаем слезы,— призналась ее коллега. Раньше она работала в метро, но так полюбила монорельс, что ей тяжело будет возвращаться в подземку: — Здесь, конечно, намного лучше. Больше воздуха, много солнца… Знаете, у нас говорят: «Каждая поездка на монорельсе — как маленький полет». Очень жаль, что эти полеты сегодня закончатся.

Александр Черных