Собянин: москвичи проголосовали за создание парка на месте монорельса

На северо-востоке Москвы на месте монорельсовой дороги появится первый в России круглогодичный прогулочный парк на высоте. Такое решение поддержал 71% участников голосования в проекте «Активный гражданин», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Новый парк площадью 40 тыс. кв. м с бесплатным круглосуточным входом займет эстакаду бывшего монорельса на высоте около 6 м. В нем появятся беговые дорожки, аллеи, кафе и зоны для отдыха. Общественное пространство будет рассчитано на разные виды досуга — занятия спортом, прогулки с собаками и отдых с детьми. По расчетам, парк сможет принимать до 20 тыс. посетителей в день.

Площадь парка объединит пять районов с населением около 300 тыс. человек. Конструкция монорельса будет укреплена, а историческую часть с несколькими вагонами сохранят.

Московскую монорельсовую дорогу построили в 2004 году, смета превысила 6,3 млрд руб. За основу был взят состав швейцарской компании Intamin. Новый вид транспорта связал станции метро «Тимирязевская», «Фонвизинская» и «ВДНХ». После запуска МЦК пассажиропоток на монорельсе сократился в десять раз. В 2017 году интервал движения поездов увеличили с 6 до 30 минут, переведя систему в «экскурсионный» режим. Сейчас монорельс перевозит менее 2 тыс. пассажиров в сутки, 150 из которых местные жители, остальные — туристы. По линии ходят два шестивагонных поезда.

Опрос среди москвичей на «Активном гражданине» власти Москвы запустили в начале июня. В столичном дептрансе тогда заявляли о необходимости дать монорельсу «новую жизнь», обновив его инфраструктуру.

Подробности — в материале «Ъ» «Московский монорельс теряет высоту».