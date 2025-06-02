Монорельсы в России и мире

Проекты первых монорельсовых дорог на конной тяге появились в Российской империи (1820 год) и Великобритании (1821), но распространения не получили.

В 1899 году построена электрическая монорельсовая дорога в Гатчине, успешно испытанная в 1900-м: по эстакаде длиной 200 м перемещался вагон со скоростью 15 км/ч. Несмотря на одобрение императрицы Марии Романовой, система осталась невостребованной.

В 1901 году в немецком городе Вупперталь запущен первый коммерческий монорельс, который действует до сих пор. Длина маршрута — 13,3 км, включает 20 станций и проходит на высоте в диапазоне 8–12 м. Максимальная скорость — 60 км/ч.

В 1957 году в Токио впервые запущена монорельсовая дорога длиной 0,3 км с двумя станциями, которая действовала до 2023 года в зоопарке Уэно. Время поездки в одну сторону — 90 секунд. В первый год эксплуатации линия перевезла свыше миллиона пассажиров, продемонстрировав новый способ разгрузить транспортные заторы. Одним из первых крупных проектов в Японии стал Токийский монорельс, построенный в 1964 году к летним Олимпийским играм. Проходит на протяжении 17,8 км вдоль побережья Токийского залива и обслуживает 11 станций. Максимальная скорость — 80 км/ч.

В США первая монорельсовая дорога длиной 3,7 км и максимальной скоростью 48 км/ч открылась в 1959 году в парке развлечений Диснейленд. Уолт Дисней одновременно прославил технологию, показав поезд в эфире своего воскресного шоу, и приостановил ее распространение: на фоне общей автомобилизации монорельсы в США ассоциировались исключительно с аттракционами.

Самая длинная в мире монорельсовая система протяженностью около 100 км запущена в 2005 году в китайском Чунцине. Дорога разделена на 3 линии, интегрированных в городскую систему метрополитена. Обслуживает 70 станций, максимальная скорость 80–100 км/ч.

В России кроме московского монорельса планировалось построить дорогу в Ростове-на-Дону. В 2006-м местное министерство транспорта готовилось представить проект федеральным властям, но поддержки на сумму 4,5 млрд руб. получить не удалось.

Милена Двойченкова