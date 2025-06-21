Санатории, заводы и микрорайоны

Завершается 28-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025). В этом году Краснодарский край в рамках форума заключил десятки инвестиционных соглашений на общую сумму 470 млрд руб., Крым — на 67,94 млрд руб. Ключевые сделки регионов — в подборке «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Завод радиоаппаратуры для беспилотников построят в Краснодаре. Соглашение о создании производства подписали с ООО «АТЭК-С Инжиниринг». Инвестор планирует вложить 750 млн руб.

В рамках ПМЭФ-2025 подписали четыре соглашения о строительстве в Анапе трех пятизвездочных гостиниц и расширении детского лагеря. Инвестиции в строительство превысят 43 млрд руб.

СК «Семья» построит в Новороссийске новый микрорайон за 74 млрд руб. Проект предусматривает строительство двух школ, четырех детских садов, поликлиники на 500 посещений в день и пр.

Администрация Краснодарского края, мэрия Горячего Ключа и LeePrime Group (AVA Group) подписали соглашение о строительстве пятизвездочного санаторного комплекса LeePrime wellness resort Goryachy Klyuch. Объем инвестиций — более 5 млрд руб.

Сбер и группа компаний «Горница», специализирующаяся на производстве посуды в Краснодарском крае, объявили о расширении стратегического партнерства. В рамках сотрудничества обсуждается реализация проекта на 1 млрд руб., который поможет нарастить производство посуды из композитного стекла в Армавире.

Компания «Термапарк» вложит 3,3 млрд руб. в термальный курорт на 9 га в Мостовском районе, предусмотрев гостиницу на 267 номеров, бассейны, спа-комплекс, ресторан и инфраструктуру для однодневных гостей. Выход на проектную мощность ожидается к 2031 году.

В Кабардинке инвестор санатория «Жемчужина моря» построит новый корпус, оборудует медблок, модернизирует водолечебницу, пляж и парк, а также возведет спортивный кластер с 50-метровым бассейном. Объем вложений — около 600 млн руб.

В Горячем Ключе планируют построить парк развлечений стоимостью не менее 10 млрд руб. Инвестор находится на этапе разработки проекта, соглашение о его реализации могут заключить в 2026 году.

В Ялте планируют создать многофункциональный культурно-инновационный кластер на базе Ялтинской киностудии с инвестициями свыше 25 млрд руб. В Сакском районе появится апарт-отель и гостинично-оздоровительный комплекс за 20 млрд руб.

Группа компаний SkyGroup Development заключила на Петербургском международном экономическом форуме 2025 четыре соглашения, направленных на развитие строительной, туристической и авиационной отраслей. SkyGroup и Агентство стратегических инициатив выступят соучредителями инновационного авиационного кластера на горе Клементьева в Крыму. SkyGroup Development и Сбербанк подписали стратегическое соглашение о 10-летнем сотрудничестве. Банк выступит финансовым и технологическим партнером новых девелоперских проектов. Также было заключено 10-летнее соглашение с туроператором «Библио-Глобус».

Подписан меморандум о взаимодействии между Советом министров Республики Крым и ООО «СЗ «Атлант» — дочерней структурой SkyGroup Development. Документ закрепляет намерения сторон реализовать в городе Саки инвестиционный проект стоимостью не менее 6 млрд руб.

ВТБ и застройщик «Владоград» подписали соглашение о финансировании жилищных проектов в Крыму на 46 млрд руб.

В центре Сочи построят гостиничный комплекс «Эдем» с аквапарком, спа-зоной и конференц-центром. Девелопер «Инхаус» инвестирует в проект 6,3 млрд руб.

ООО «Самолет» построит в Сочи санаторий «ВераКлиник» на 280 номеров со спа, бассейнами, бальнео- и грязелечением. Инвестиции составят 5,5 млрд руб.

В Геленджике появится новый туристический кластер площадью более 3,7 тыс. га. АО «Усадьба Марьина Роща» инвестирует в проект 16 млрд руб.

В Анапе подписан крупнейший в России договор комплексного развития территории на муниципальной земле. Инвестором стала компания ООО «Сочи Девелопмент». Проект охватывает территорию 70 га в районе Анапского шоссе. Инвестиции в социальную инфраструктуру составят 16 млрд руб.

Компания Dogma построит в Новороссийске микрорайон «Порто-Ново». Площадь участка составляет порядка 14,5 га. Он разместится в Приморском районе города-героя. Инвестиции в проект составят 17 млрд руб., из них 1,1 млрд руб. пойдет на благоустройство.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и гендиректор ООО «Афипский НПЗ» Алексей Сидоров на ПМЭФ-2025 заключили соглашение о взаимодействии в рамках завершения масштабной модернизации предприятия стоимостью свыше 200 млрд руб.

Компания «Ромекс-Кубань» построит в Ростовской области универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров с объемом инвестиций 4 млрд руб. https://www.kommersant.ru/doc/7808086

Ростех построит новые энергоблоки ТЭС «Ударная» в Крымском районе Кубани. В результате общая мощность станции превысит 1 тыс. МВт.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, мэр Анапы Василий Швец и представитель СИБУРа Алексей Козлов подписали протокол о реновации курортного комплекса с инвестициями свыше 8 млрд руб.

Холдинг Alias Group (ключевой актив — ФД «Неометрия») намерен инвестировать порядка 180 млрд руб. в комплексное развитие территории возле Сапун-горы в Балаклавском округе Севастополя. Соглашение о намерениях, подписанное на ПМЭФ-2025 основателем холдинга, председателем правления Борисом Юнановым и губернатором Михаилом Развожаевым. Проект КРТ «Сапун-гора» размещен на участке площадью 126,7 га, здесь планируется квартальная застройка преимущественно среднеэтажными домами общей жилой площадью 777 тыс. кв. м.

В Краснодаре планируется создание первого в России креативно-производственного кластера на базе индустриального парка «ВБ-Кубань». Соответствующее соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме с руководителем объединенной компании Wildberries & Russ Татьяной Ким.

ГК «Точно» бизнесмена Николая Амосова, мэрия Краснодара и администрация края подписали соглашение о создании многофункционального кластера на территории бывшей промышленной площадки в микрорайоне «Патрики». Инвестиции в проект, получивший рабочее название «Цех», превысят 11,3 млрд руб.

Единственный в России глубоководный морской терминал для перевалки металлопродукции возведут в порту Новороссийска. общий объем инвестиций в строительство превысит 120 млрд руб.

Группа компаний «Дело» и индонезийская Mologiz, дочерняя структура Modena Group, подписали соглашение о совместной реализации проекта по строительству глубоководного порта в провинции Южная Суматра.