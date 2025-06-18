Три новых премиальных объекта построят на Кубани по соглашениям с ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме Кубань заключила три соглашения о строительстве высококлассных средств размещения. Документы подписали вице губернатор Александр Руппель, главы муниципалитетов и инвесторы, передает пресс-служба региональной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам господина Руппеля, заполняемость гостиниц категории 4–5 звезд в пик сезона близка к 100%, при этом за пять лет их число в крае выросло в полтора раза и достигло 354; новые проекты за пределами Сочи, Анапы и Геленджика должны диверсифицировать туристический поток.

В Горячем Ключе девелопер «Авеню» намерен возвести первый в локации пятизвездочный санаторий на 120 номеров с медцентром, термальной зоной, круглогодичным открытым бассейном и жильем для персонала. Объем инвестиций — 5 млрд руб., планируется создать 230 рабочих мест.

Компания «Термапарк» вложит 3,3 млрд руб. в термальный курорт на 9 га в Мостовском районе, предусмотрев гостиницу на 267 номеров, бассейны, спа комплекс, ресторан и инфраструктуру для однодневных гостей. Выход на проектную мощность ожидается к 2031году.

В Кабардинке инвестор санатория «Жемчужина моря» построит новый корпус, оборудует медблок, модернизирует водолечебницу, пляж и парк, а также возведет спортивный кластер с 50-метровым бассейном. Объем вложений — около 600 млн руб., запланировано 120 рабочих мест.

Вячеслав Рыжков